El nuevo Gobierno de transición de Perú hace su primer cambio de ministro tras 15 días

Lima, 11 mar (EFE).- El presidente del gobierno transitorio de Perú, José María Balcázar, tomó este miércoles el juramento al nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, en reemplazo de Luis Quiroz, solo quince días después de la conformación del actual gabinete ministerial encabezado por la primera ministra Denisse Miralles.

El izquierdista Balcázar recibió a Velasco, cirujano de profesión y con experiencia en gestión pública, en un salón del Palacio de Gobierno para que jure al cargo, en presencia de otros integrantes del gabinete.

Velasco reemplaza en el Ministerio de Salud a Quiroz, que había ingresado al gabinete en el Gobierno del expresidente interino José Jerí en octubre pasado y había sido ratificado en el cargo por el nuevo mandatario transitorio.

Sin embargo, Quiroz presentó su renuncia irrevocable al despacho presidencial, tal como confirmó Miralles el martes.

Algunos sectores políticos vincularon la renuncia de Quiroz a las presiones que recibía presuntamente el mandatario para incrementar la presencia de allegados a los partidos políticos con mayor peso en el Congreso en puestos clave del Ejecutivo y el sector público.

Consultado el martes por la prensa, Balcázar respondió que si le dijeran que "lo están manipulando (el partido fujimorista) Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), que tienen mayoría de votos en el Congreso, podría prestarse a un poco de duda", pero que le digan que el partido marxista Perú Libre lo va a "manipular" en el gobierno "es un poco de chiste".

El gabinete presidido por Miralles, que fue ministra de Economía en el gobierno de Jerí, se presentará el próximo 18 de marzo ante el Congreso para pedir el voto de confianza del Legislativo y varias bancadas han condicionado su voto a demandas puntuales al Ejecutivo, que entregará el poder el 28 de julio al nuevo presidente que será elegido en los comicios de abril próximo. EFE

