Agencias

El ejército israelí dice haber inhabilitado más de 250 drones iraníes

Guardar

Jerusalén, 12 mar (EFE).- Las fuerzas israelíes han destruido más de 250 drones del régimen iraní así como cientos de lanzaderas de misiles en los últimos días, detalló este jueves un comunicado castrense en el decimotercer día de ofensiva.

"Se han desmantelado más de 250 aeronaves en todo Irán. Además, muchos comandantes y operarios de estos arsenales responsables de numerosos lanzamientos hacia el Estado de Israel fueron eliminados", añade el texto.

Por su parte, Irán lanzó anoche y la madrugada de este jueves una nueva oleada de ataques contra Israel y países del golfo Pérsico, alcanzando un edificio en Dubái, la capital de EAU, así como tanques de combustible de unas instalaciones cerca de la capital de Baréin y un edificio en Kuwait.

En Israel, pese a que no se registraron víctimas, la milicia chií libanesa Hizbulá lanzó anoche también su mayor ofensiva contra el país vecino, coordinada con Irán, con el lanzamiento de 200 proyectiles y 20 drones, según afirmó este jueves el portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani.

Esto activó las sirenas antiaéreas en repetidas ocasiones, sobre todo, en el norte del país -Acre, Haifa y la alta Galilea donde se produjeron numerosas intercepciones en el cielo-, pero también en el centro y sur en grandes ciudades como Jerusalén y Tel Aviv. EFE

pms/lss

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rusia remarca el derecho a la legítima defensa de Irán e insta a EEUU e Israel a apostar por la negociación

Moscú expresó su respaldo a Teherán y advirtió que, según la portavoz María Zajarova, “son inaceptables” los ataques estadounidenses e israelíes, pidió suspender la ofensiva y abogó por reactivar los contactos diplomáticos en la región

Rusia remarca el derecho a

'La buena hija' desvela la violencia familiar en el Festival de Málaga

El nuevo largometraje de Júlia de Paz fue presentado en Málaga con la historia de una adolescente y su camino emocional entre el amor y el desengaño, según la directora, un reflejo del silencio en torno a la violencia vicaria

'La buena hija' desvela la

Detenido el enfermero de un instituto de Leganés por agredir sexualmente a seis menores

La Policía Nacional arrestó al profesional sanitario de un colegio tras ser señalado por familiares de varios alumnos, quienes le acusan de actos de índole sexual, investigaciones adicionales podrían derivar en más denuncias en los próximos días

Detenido el enfermero de un

'Yo no moriré de amor' y 'El jardín que soñamos' ganan la Biznaga de Oro a mejores peliculas

'Yo no moriré de amor'

La Sociedad Española de Oftalmología advierte de que solo la mitad de los pacientes con glaucoma saben que lo padecen

Aproximadamente un millón de personas en España conviven con esta enfermedad ocular, considerada la principal causa de ceguera irreversible a nivel global, advirtiendo los especialistas que su prevalencia crecerá en los próximos años por el envejecimiento de la población

La Sociedad Española de Oftalmología