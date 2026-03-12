Corte salvadoreña ordena que bienes del expresidente Saca por 9,6 millones pasen al Estado

San Salvador, 11 mar (EFE).- Una corte de El Salvador ordenó que un grupo de inmuebles y productos financieros del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) por un monto de 9,6 millones de dólares pasen a manos del Estado por estar relacionados con la apropiación y lavado de más de 300 millones de fondos estatales, malversación por la que fue condenado a 10 años de cárcel en 2018, según informó este miércoles la Fiscalía.

"Tras el debido proceso de extinción de dominio, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que 25 inmuebles y 8 productos financieros relacionados al caso de peculado y lavado de dinero del expresidente Elías Antonio Saca González, pasen a administración y titularidad del Estado", sostuvo la fuente en un boletín.

Precisó que los inmuebles tienen un valor de más de 7,53 millones de dólares y los productos financieros equivalen a 2,03 millones.

"De acuerdo a las investigaciones, Saca creó una estructura que utilizaba 7 sociedades fachadas para el desvío, ocultamiento y transformación patrimonial de fondos públicos para beneficio propio; a través de esas sociedades controladas por el expresidente se adquirieron los inmuebles", acotó la FGR.

Recordó que "el movimiento del dinero se realizó mientras él era presidente de la República en el período 2004-2009" y que algunas sociedades "funcionaron como puentes principales para recibir y distribuir los fondos".

El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, que también ordenó "la disolución de las sociedades que se utilizaron como fachada para lavar el dinero".

Según la Fiscalía, una vez la sentencia quede en firme, tras la etapa de apelaciones, "todos los bienes pasarán a manos o titularidad del Estado para su administración".

Saca, que también ha sido condenado en otro caso por cohecho y a pagar 6 millones de dólares en un caso de desvió de fondos de Taiwán, ha sido uno de los presidentes más populares del país centroamericanos y gobernó bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), ahora en la oposición.

Por el caso de Taiwán, que también salpicó al fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004), los implicados fueron sobreseídos en julio de 2019 de una causa penal por lavado de dinero, pero continuó la causa civil.

Saca fue el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por corrupción y le siguió el difunto Mauricio Funes (2009-2014). EFE