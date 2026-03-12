Condenados en Rusia a cadena perpetua los autores del atentado de la sala Crocus en 2024, que dejó 150 muertos

La Justicia de Rusia ha condenado este jueves a cadena perpetua a los cuatro principales acusados de perpetrar el atentado contra la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada a las afueras de Moscú, un ataque que tuvo lugar en marzo de 2024 y que se saldó con 150 muertos y más de 600 heridos.

Los cuatro autores materiales del atentado --Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni, Mujamadsobir Faizov y Dalerdzhon Mirzoev-- de origen tayiko y que se habían declarado culpables de haber abierto fuego contra los presentes antes el inicio del concierto de la banda de rock Picnic, han recibido las penas más altas.

Un total de 19 personas han sido juzgadas en el marco del caso por --la mayoría de ellos de ciudadanía tayika-- por cometer actos terroristas, complicidad en actos terroristas y otros delitos, según ha recogido la agencia de noticias Interfax. Además, la corte ha impuesto multas que ascienden a los 990.000 rublos (unos 10.800 euros) contra cada uno de ellos.

Los acusados, que perpetraron el atentado en nombre de la filial afgana de Estado Islámico, cumplirán sus condenas en una colonia penal. Los otros quince acusados han sido condenados a penas que van de los 19 años de cárcel a cadena perpetua, tal y como indican estas mismas informaciones.

Un grupo de hombres armados vinculados a Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP) disparó en marzo de 2024 contra una multitud en la sala de conciertos Crocus City Hall, situada en el noroeste de la capital rusa, Moscú, que posteriormente sufrió un aparatoso incendio.

Según la investigación llevada a cabo por Moscú, el atentado fue planeado y perpetrado con la participación de las autoridades ucranianas. Kiev se ha desvinculado completamente del ataque y ha negado cualquier tipo de relación con el suceso.