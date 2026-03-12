Agencias

China se opone a posibles "medidas arancelarias unilaterales" por parte de EE.UU.

Guardar

Pekín, 12 mar (EFE).- El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun mostró hoy su oposición "a todo tipo de medidas arancelarias unilaterales", después de que este miércoles Estados Unidos anunciara el inicio de investigaciones comerciales contra el gigante asiático, entre otros países, que podrían conllevar aranceles u otras restricciones comerciales.

Guo aseveró en una rueda de prensa que "la postura de China al abordar las cuestiones económicas y comerciales con Estados Unidos es coherente y clara".

Además de aclarar su "oposición" a las medidas unilaterales, añadió que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes y que ambos países deberían resolver las cuestiones pertinentes mediante consultas basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo".

Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de investigaciones comerciales contra varias economías, entre ellas México, China y la Unión Europea (UE), para determinar si sus políticas industriales y el exceso de capacidad productiva en el sector manufacturero afectan a la industria estadounidense.

Si las autoridades determinan que existen acciones que perjudican al comercio estadounidense, Washington podría imponer medidas como aranceles u otras restricciones comerciales.

Al respecto, Guo afirmó que el supuesto “exceso de capacidad” industrial chino es un falso argumento y que China se opone a que se utilice como pretexto para realizar maniobras políticas.

Las declaraciones de Estados Unidos y la respuesta china llegan en un momento marcado por la sexta ronda de negociaciones comerciales que está previsto que celebren ambos países a finales de esta semana en París, adelantó el diario hongkonés South China Morning Post, un extremo no confirmado por China.

Además, los dirigentes de las dos potencias, Xi Jinping y Donald Trump, se reunirán en Pekín a finales de mayo, en una visita anunciada por la Casa Blanca sobre la que Pekín todavía no se ha pronunciado específicamente. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rusia reitera su disposición a mediar entre EEUU e Irán pero no desvela propuestas para acabar con la guerra

El portavoz del Kremlin afirmó que Moscú está lista para facilitar acercamientos entre Washington y Teherán tras la escalada regional, aunque evitó compartir detalles sobre posibles iniciativas y negó que Rusia asuma oficialmente un papel de intermediario

Rusia reitera su disposición a

La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y al gerente de La Cartuja por supuesto beneficio ilícito

La magistrada responsable del caso instruye a la Guardia Civil para analizar material digital y cuentas bancarias del expresidente y gerente de ECSSA, investigados por su posible implicación en corrupción y blanqueo de capitales vinculados a reformas en La Cartuja

La jueza del 'caso Supercopa'

BBVA asegura que aglomera "toda la reinversión de las empresas en Venezuela", al ser el único banco privado

Directivos destacan que firmas internacionales buscan oportunidades en el país sudamericano, donde el grupo financiero acompaña a clientes que evalúan futuros negocios, mientras observa un aumento del interés inversor en América Latina, según Javier Rodriguez

BBVA asegura que aglomera "toda

Irak suspende operaciones en puertos petroleros tras un ataque contra un buque frente a sus costas

Irak suspende operaciones en puertos

Rusia envía 13 toneladas de ayuda humanitaria a Irán a través de Azerbaiyán

Infobae