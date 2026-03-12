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China aprueba su nuevo plan quinquenal, con foco en consumo y autosuficiencia tecnológica

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Pekín, 12 mar (EFE).- La Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo) aprobó este jueves las directrices generales del XV plan quinquenal (2026-2030), el documento que orientará la política económica del país durante el próximo lustro, con un marcado énfasis en impulsar el consumo interno y reforzar la autosuficiencia tecnológica.

El texto apuesta por "reforzar el papel de la demanda interna como motor principal del crecimiento", uno de los retos más urgentes de la economía china tras años de débil consumo, según diversos expertos.

Las directrices también abogan por "medidas extraordinarias" para lograr avances "decisivos" en sectores como los circuitos integrados, el 'software' industrial y "materiales avanzados", en un momento de rivalidad tecnológica con Estados Unidos. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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