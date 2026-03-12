Agencias

Bolsa india se desploma arrastrada por el crudo a 100 dólares y las amenazas comerciales

Nueva Delhi, 12 mar (EFE).– Los principales índices bursátiles de la India abrieron este jueves con fuertes caídas, arrastrados por el repunte de los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril tras nuevos ataques en Oriente Medio, y por el anuncio de una investigación comercial de Estados Unidos contra el país asiático.

El índice Sensex de la Bolsa de Bombay, el principal indicador del parqué indio, se desplomó un 1,23 %, mientras que el Nifty 50, que agrupa a las cincuenta compañías de mayor capitalización, cedió un 1,13 %.

El retroceso fue generalizado en los 16 principales índices sectoriales, golpeando también a las empresas de mediana y pequeña capitalización, que registraron caídas del 1,3 % y 1,5 %, respectivamente.

El hundimiento del mercado coincide con una nueva escalada mundial de los precios del crudo, que superaron la barrera de los 100 dólares por barril en medio del recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La preocupación por un déficit de suministro se agravó después de que funcionarios de seguridad iraquíes informaran de que embarcaciones iraníes cargadas con explosivos atacaron a dos petroleros.

El encarecimiento del crudo supone un duro golpe para economías altamente dependientes de las importaciones como la India, ya que amenaza con disparar la inflación nacional y ampliar drásticamente la factura de importación del país.

El ánimo de los inversores sufrió un segundo revés tras confirmarse que Estados Unidos ha abierto nuevas investigaciones por presuntas prácticas comerciales desleales contra 16 países, incluida la India. EFE

EFE

