Agencias

Uribe pide no atacar a la candidata colombiana Paloma Valencia por errores de su gobierno

Guardar

Bogotá, 11 mar (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de derechas Centro Democrático, salió en defensa de la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia, y pidió a los electores que no la ataquen por los errores que él cometió durante su gobierno (2002-2010).

“No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en lo que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige”, afirmó Uribe en una declaración pública desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

Valencia, discípula de Uribe, se impuso el domingo en 'La gran consulta por Colombia', que disputó con otros ocho candidatos de la derecha y en la que recibió 3,2 millones de votos, equivalentes al 55,1 %, según el preconteo del 99 % de las mesas divulgado por la Registraduría nacional.

El exmandatario buscó separar la figura de la senadora y candidata presidencial de su propia sombra política, calificándola de una líder de "convicciones" y "coherente" que representa una renovación necesaria para el sector de la derecha en Colombia.

Uribe describió a Valencia como una figura de "autoridad maternal" y "autoridad con corazón", destacando su capacidad legislativa para concertar con diferentes sectores incluso con interlocutores con los que mantuvo diferencias en el pasado, como el exminisitro David Luna, con quien compitió en la consulta.

En su intervención, Uribe también reiteró sus críticas al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, negociado en La Habana, al considerar que ese proceso generó “impunidad” para delitos graves y envió un “mal ejemplo”.

Esta postura de línea dura frente al acuerdo de paz es precisamente el muro que separa a Paloma Valencia de su posible compañero de fórmula vicepresidencial, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Juan Daniel Oviedo, quien quedó segundo en la consulta del domingo con más de 1,2 millones de votos.

Mientras Valencia respalda la tesis del uribismo de que el acuerdo firmado en La Habana con la antigua guerrilla de las FARC otorgó impunidad a responsables de delitos graves y debilitó la seguridad del país, Oviedo ha defendido la necesidad de respetar y preservar lo pactado como base para la estabilidad institucional y la construcción de paz.

Uribe defendió además que el Centro Democrático respalda el diálogo con los grupos armados, pero sin impunidad, y destacó que la candidata de su partido tiene propuestas sociales para el campesinado y para apoyar a los desmovilizados. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Autoridades de Gaza elevan a 650 los muertos a manos de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego

Autoridades de Gaza elevan a

Israel pide al Consejo de Seguridad de la ONU declarar "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria iraní

Israel pide al Consejo de

Teherán despide a mandos militares entre gritos contra EE.UU. e Israel y apoyo a su líder

Infobae

EEUU alerta a sus ciudadanos en Irak del riesgo de "secuestro" en pleno conflicto por la ofensiva contra Irán

EEUU alerta a sus ciudadanos

Rubén Blades clausurará La Mar de Músicas 2026 el sábado 25 de julio

El artista panameño, referencia clave en la evolución de la salsa y reconocido por su legado social y musical, protagonizará la noche final del prestigioso certamen de Cartagena, acompañado por la Roberto Delgado Big Band y un repertorio emblemático

Rubén Blades clausurará La Mar