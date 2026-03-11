Uribe pide no atacar a la candidata colombiana Paloma Valencia por errores de su gobierno

Bogotá, 11 mar (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, líder del partido de derechas Centro Democrático, salió en defensa de la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia, y pidió a los electores que no la ataquen por los errores que él cometió durante su gobierno (2002-2010).

“No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en lo que yo me hubiera equivocado, ella lo corrige”, afirmó Uribe en una declaración pública desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

Valencia, discípula de Uribe, se impuso el domingo en 'La gran consulta por Colombia', que disputó con otros ocho candidatos de la derecha y en la que recibió 3,2 millones de votos, equivalentes al 55,1 %, según el preconteo del 99 % de las mesas divulgado por la Registraduría nacional.

El exmandatario buscó separar la figura de la senadora y candidata presidencial de su propia sombra política, calificándola de una líder de "convicciones" y "coherente" que representa una renovación necesaria para el sector de la derecha en Colombia.

Uribe describió a Valencia como una figura de "autoridad maternal" y "autoridad con corazón", destacando su capacidad legislativa para concertar con diferentes sectores incluso con interlocutores con los que mantuvo diferencias en el pasado, como el exminisitro David Luna, con quien compitió en la consulta.

En su intervención, Uribe también reiteró sus críticas al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, negociado en La Habana, al considerar que ese proceso generó “impunidad” para delitos graves y envió un “mal ejemplo”.

Esta postura de línea dura frente al acuerdo de paz es precisamente el muro que separa a Paloma Valencia de su posible compañero de fórmula vicepresidencial, el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Juan Daniel Oviedo, quien quedó segundo en la consulta del domingo con más de 1,2 millones de votos.

Mientras Valencia respalda la tesis del uribismo de que el acuerdo firmado en La Habana con la antigua guerrilla de las FARC otorgó impunidad a responsables de delitos graves y debilitó la seguridad del país, Oviedo ha defendido la necesidad de respetar y preservar lo pactado como base para la estabilidad institucional y la construcción de paz.

Uribe defendió además que el Centro Democrático respalda el diálogo con los grupos armados, pero sin impunidad, y destacó que la candidata de su partido tiene propuestas sociales para el campesinado y para apoyar a los desmovilizados. EFE