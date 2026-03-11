Una encuesta revela apoyo ciudadano en China a una postura "dura" frente a EE. UU.

Pekín, 11 mar (EFE).- Un estudio de opinión realizado a ciudadanos de China continental ha mostrado que apoyan una postura "dura" frente a Estados Unidos y buscan que Pekín sea tratado como un "igual", si estalla otra guerra comercial.

La encuesta, recogida en el diario hongkonés South China Morning Post y realizada por la Universidad Emory y el Centro Carter de Estados Unidos, recabó las opiniones en torno a cuestiones de índole internacional de ciudadanos de la parte continental del gigante asiático.

En cuanto a la delicada relación comercial entre China y Estados Unidos, un interés clave de la opinión pública china es que Pekín sea tratado "como un igual", en parte porque consideran que un conflicto comercial dañaría a ambas partes.

Así, mientras alrededor de tres cuartas partes de los encuestados considera a Estados Unidos como una amenaza para la seguridad nacional, citando el comercio y la economía como principal preocupación, la mayoría expresó confianza en que Washington y Pekín acabarán alcanzando un acuerdo arancelario relativamente equilibrado.

Pero si estallara una nueva guerra comercial, el 62 % dijo apoyar que China respondiera con firmeza y tomara represalias, incluso si eso perjudicara a su propia economía.

Las opiniones aparecen a pocas semanas del encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, a finales de marzo en Pekín, avanzado por la Casa Blanca pero todavía no confirmado por Pekín.

Respecto a las relaciones con Taiwán, los resultados mostraron un aumento en las percepciones positivas hacia la isla autogobernada, aunque hay menos chinos continentales que se oponen al uso de la fuerza para lograr la "reunificación" que hace seis meses, en la anterior encuesta.

Según los autores del sondeo, "no existe una posición mayoritaria militarista ni pacifista". Pero si se considera necesario usar la fuerza para impedir que Taiwán declare la independencia, la mayoría dijo preferir operaciones militares limitadas contra las islas cercanas a Taiwán o sanciones económicas, en lugar de una guerra a gran escala.

En sus relaciones con otros países vecinos, los encuestados señalaron como los más favorables a Rusia, con quien Pekín proclamó en 2022 una "amistad sin límites", y a Corea del Norte.

En la otra cara, las relaciones con Japón fueron las peor valoradas, mientras que Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, India y Camboya se situaron en posiciones intermedias.

En los últimos meses, China ha intercambiado con el país nipón protestas diplomáticas y advertencias públicas en medio de una escalada de fricciones vinculadas a la seguridad regional y a la situación en el estrecho de Taiwán, isla cuya soberanía China reclama. EFE