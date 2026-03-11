Una colombiana muere en norte de España en un incendio, posible caso de violencia machista

(Actualiza con más datos)

Valladolid (España), 11 mar (EFE).- Una joven colombiana de 23 años y otras dos mujeres, ambas españolas de 78 y 58 años, han muerto en un incendio provocado en un edificio de la localidad de Miranda de Ebro (Burgos, norte de España), en un caso investigado como de presunta violencia machista.

Otras cuatro personas resultaron heridas en el incendio, entre ellas dos menores de 7 y 11 años, según los datos facilitados este miércoles por subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso.

Un hombre de nacionalidad española fue detenido este miércoles por su posible relación con el incendio, después de que se presentara en la comisaría de Miranda al saber que le estaban buscando.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, si bien la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género explicó en su perfil de X que están recabando datos por "un presunto caso de violencia de género en la provincia de Burgos".

El fuego se declaró a última hora de ayer, martes, informó en su web el servicio autonómico de emergencias 112, que recibió varias llamadas alertando del incendio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía, bomberos y las emergencias sanitarias, que atendieron en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de las cuales falleció dada la gravedad de sus heridas.

Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años (esta última fallecida), un niño de 11 y una niña de 7 años.

El fuego se produjo en un edificio de poca altura situado en la parte antigua de la localidad.

También tiene prevista una rueda de prensa la alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, que ha declarado tres días de luto.EFE

(foto) (vídeo)