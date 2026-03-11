Una colombiana muere en España por un incendio investigado como caso de violencia machista

Valladolid (España), 11 mar (EFE).- Una mujer colombiana de 23 años y dos españolas, madre e hija de 78 y 58 años, han muerto en un incendio causado presuntamente por la expareja de la última de ellas en un edificio de Miranda de Ebro (norte de España), un caso que se investiga como posible violencia machista.

El sospechoso, ya detenido, es un español de 60 años que había tenido una relación sentimental hace años con una de las víctimas, llamada Dolores, la fallecida de 58 años, informaron este miércoles a EFE fuentes de la investigación. El hombre había sido condenado anteriormente por secuestrar a mujeres.

Las otras dos fallecidas son Antonia, la otra española de 78 años, y Laura Valentina, una vecina de 23 años y nacionalidad colombiana.

Otras cuatro personas resultaron afectadas en el siniestro, incluidos dos menores de siete y once años, según la información de las autoridades y la policía, que considera que se trata de un incendio intencionado.

El fuego se declaró a última hora del martes en un inmueble de dos plantas, informaron en su web los servicios de emergencias, que recibieron varias llamadas de alerta.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía, bomberos y las emergencias sanitarias, que atendieron en el lugar a siete personas. Dos murieron allí mismo y cinco fueron trasladadas a un hospital, donde finalmente falleció la joven colombiana.

Madre e hija vivían en la misma vivienda, mientras que la vecina muerta se encontraba con ellas en el momento del incendio.

La policía buscaba al hombre porque momentos antes de comenzar el incendio se encontraba gritando por la zona y fue visto acumulando enseres y colchones viejos en la planta baja del edificio donde vivían las fallecidas, pero no él, explicaron a EFE fuentes de la investigación.

El detenido acudió a la comisaría de la localidad porque supo que lo estaban buscando, pero no confesó, y quedó detenido.

En 2024 había sido condenado a un año y siete meses de prisión por retener en una casa de Miranda de Ebro ocupada ilegalmente a una mujer, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023.

En 2015, fue sentenciado a seis años en la cárcel por raptar durante catorce horas a una niña de nueve años.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, si bien la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género explicó en la red X que se recababa datos por un posible caso de violencia de género.

"Podría haber hecho más", se lamenta el padre de los niños

El padre de los dos niños afectados por humo en el incendio lamentó no haber podido hacer más para evitar la tragedia: "Traté de ayudar y no pude; siento que podría haber hecho mucho más".

Mauro Torres, padre de los pequeños intoxicados, explicó que llegó a su casa el martes y, mientras estaba en la cocina, escuchó golpes en la puerta de la vecina. Entonces se asomó y vio a un hombre "muy ebrio" molestándola y con una actitud muy violenta.

"Le pregunté si se encontraba bien, si necesitaba ayuda, pero me dijo que estuviera tranquilo, que lo resolvía" ella, relató a los medios de comunicación.

"No he podido dormir en toda la noche. Sé que tengo unas vecinas fallecidas, que traté de ayudar y que no pude. Siento que podría haber hecho mucho más", lamentó Torres, quien insistió en que las mujeres no tenían problemas con nadie.

Hasta la fecha están confirmadas en España 10 víctimas mortales de violencia de género en lo que va de año, 1.353 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. EFE

