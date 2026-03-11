Un grupo de países que aportan tropas a la FINUL, entre ellos España, condenan los ataques de Hezbolá

Un grupo de países que aporta tropas a La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), entre ellos España, Francia o Italia, ha condenado la decisión "imprudente" del partido-milicia chií Hezbolá de "sumarse a los ataques de Irán contra Israel desde el 2 de marzo" y han pedido a las partes que regresen a la mesa de negociaciones para poner fin al conflicto.

"Hacemos un llamamiento a las partes para que regresen urgentemente al acuerdo de cese de hostilidades y respeten la resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Frente a la guerra, hay que apoyar a Líbano y preservar su soberanía e integridad territorial", han señalado en un comunicado conjunto.

Asimismo, han indicado que las acciones del grupo han "arrastrado a Líbano a una guerra que ni sus autoridades ni su población querían". "Instamos a Hezbolá a que cese de inmediato el fuego contra Israel y renuncie a sus armas. Apoyamos los esfuerzos del Gobierno de Líbano para la rápida aplicación de la resolución 1701", han reiterado.

Los países también han "acogido con beneplácito" la iniciativa de cuatro puntos del presidente libanés, Joseph Aoun, para poner fin a las hostilidades en el país, incluyendo su llamamiento a llevar a cabo negociaciones directas bajo los auspicios internacionales.

Por otro lado, han instado a Israel que "se abstenga de atacar la infraestructura civil y zonas densamente pobladas", así como que "respete la soberanía de Líbano y su integridad territorial". "Todas las partes deben respetar el Derecho Internacional, incluido el Derecho Humanitario, y garantizar la protección de los civiles y la infraestructura civil", han sentenciado.

De la misma forma, se han comprometido a apoyar la respuesta del Gobierno libanés ante la oleada de desplazamientos internos en el país, incluyendo a través de actores humanitarios en Líbano, agencias de la ONU, Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como otras ONG internacionales y locales.

"Condenamos en los términos más enérgicos el ataque que afectó al contingente ghanés de la FINUL en su base en el suroeste dl Líbano el 6 de marzo de 2026. Los responsables del ataque deben rendir cuentas. Expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno de Ghana y deseamos a los soldados heridos una pronta recuperación", han subrayado.

Los países han instado así a "garantizar la seguridad del personal y las instalaciones de la FINUL de conformidad con el Derecho Internacional". "Las fuerzas de paz nunca deben ser blanco de ataques o intimidación de ningún tipo", han zanjado.