Agencias

Un dron ruso golpea un edificio de la Policía ucraniana y deja decenas de heridos en Sumi

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Berlín, 11 mar (EFE).- El impacto de un dron ruso contra un edificio de la Policía ucraniana dejó este miércoles varias decenas de heridos, todos ellos personal de la Policía de la ciudad de Shostka, en la región de Sumi, en el norte de Ucrania.

Según informó el medio ucraniano 'Ukrainska Pravda', la portavoz del Ministerio del Interior, Mariana Reva, cifró en "más de 40" los heridos hacia las 19:20 GMT.

"El número de heridos ha subido a más de 40 personas. Todos los heridos son agentes de policía", señaló el citado medio.

Anteriormente, el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, señaló que el ataque sobre el departamento de Policía de Shostka había destruido el edificio y "más de 22 empleados resultaron heridos", recogió la agencia ucraniana Interfax-Ucrania.

El ataque se produjo durante la mañana de este miércoles, día en que la Fuerza Aérea de Ucrania derribó 90 de los 99 drones que Rusia lanzó contra su territorio. EFE

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EFE

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