Ucrania debe seguir siendo la prioridad para Europa, más que Irán, dice vicepresidente BCE

Madrid, 11 mar (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, aseguró este miércoles que la invasión de Ucrania es y debe seguir siendo la principal prioridad para Europa, por encima del conflicto en Irán, dadas las consecuencias que tiene en materia de defensa y energía en el continente.

En el 32 Encuentro del Sector Financiero "Vectores de crecimiento en un sector competitivo" organizado en Madrid, De Guindos no minimizó el impacto del conflicto desencadenado en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este país, cuyo impacto dependerá en gran medida de cuánto tiempo se prolongue.

Pero argumentó que, pese a la enorme incertidumbre que ha introducido esta guerra, en la agenda europea la invasión de Ucrania debe figurar en la primera posición, y de hecho en las reuniones de ministros de Finanzas las cuestiones relativas a la Defensa son las más numerosas, junto con las necesidades energéticas, indicó.

De Guindos consideró que aún es pronto para evaluar el impacto de este conflicto, que dependerá de su "duración, intensidad y extensión", y que ya ha obligado al BCE a revisar sus previsiones de crecimiento, cuando hace "apenas diez días" eran relativamente optimistas, con la inflación controlada y el crecimiento en torno al 1,5 %.

La reacción de los mercados "ha sido relativamente ordenada", afirmó, no hay problemas de liquidez "en ninguna parte, ni en los colchones de capital ni en los futuros", pero hay un "potencial de riesgo que tenemos que analizar".

Entre los principales retos que debe resolver Europa, el vicepresidente del BCE destacó la integración a través de un mercado homogéneo de bienes y servicios, un proceso complejo que se enfrenta a obstáculos no menores, como por ejemplo la diversidad que impera en el Parlamento Europeo.

En la Eurocámara conviven defensores de la integración con eurodiputados que no comparten este espíritu y defienden la autonomía nacional, lo que, en su opinión, sólo puede llevar a la irrelevancia en el actual contexto geopolítico. EFE