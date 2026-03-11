Taiwán estudia reactivar su última central nuclear en 2028 por seguridad energética

Pekín, 11 mar (EFE).- Taiwán estudia reactivar en 2028 la central nuclear de Maanshan, la última que operó en la isla, en medio de las preocupaciones por la seguridad energética ante un posible bloqueo de suministros, informó este miércoles la agencia de noticias CNA.

El ministro de Economía, Kung Ming-hsin, indicó hoy durante una audiencia en el Legislativo que la empresa estatal Taiwan Power Company (Taipower) presentará este mes un plan para reiniciar la generación eléctrica en la planta, ubicada en el condado sureño de Pingtung, tras completar una revisión de seguridad de sus instalaciones.

Según el funcionario, el Gobierno ha encargado a la empresa estadounidense Westinghouse evaluar el estado de los generadores de la central, y si los equipos se encuentran en buenas condiciones y no requieren sustituciones significativas, el proceso para su reapertura podría acelerarse.

La posible reapertura de la planta coincide con las crecientes preocupaciones por la vulnerabilidad energética de la isla ante un eventual bloqueo de China en el Estrecho de Taiwán, del que depende gran parte de sus importaciones de combustibles.

Durante la sesión parlamentaria, legisladores citaron un ejercicio de simulación realizado por un centro de estudios estadounidense según el cual las reservas de gas natural de Taiwán se agotarían en unos diez días en caso de interrupción de los suministros, mientras que las de carbón durarían alrededor de siete semanas y las de petróleo unas veinte.

Taiwán cerró el último reactor de la central de Maanshan en mayo del año pasado como parte de la política impulsada por el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) para convertir el territorio en un espacio libre de energía nuclear, tras el accidente de Fukushima de 2011 y el auge del movimiento antinuclear en la isla.

En agosto de 2025, los taiwaneses acudieron a las urnas para decidir en referéndum si debía reactivarse esa instalación, pero la consulta quedó invalidada al no alcanzar el umbral mínimo de participación exigido por la ley (25 % del censo), pese a que los votos favorables superaron a los contrarios, con cerca de tres veces más apoyos.

Según datos oficiales, la energía nuclear pasó de representar cerca del 19 % del mix eléctrico de Taiwán en 2011 a desaparecer prácticamente del sistema energético de la isla, dominado ahora por el gas natural y el carbón.

Cuando operaba a plena capacidad, los dos reactores de la central de Maanshan podían generar alrededor de entre el 5,5 % y el 6 % de la electricidad total consumida en Taiwán. EFE