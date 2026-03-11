Agencias

Suiza cierra su embajada en Irán y su embajador abandona el país por vía terrestre

Ginebra, 11 mar (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza anunció el cierre de su embajada en Teherán, la capital iraní, debido al actual conflicto, añadió que el embajador y cinco de sus colaboradores han abandonado Irán por vía terrestre este mismo miércoles.

Los colaboradores regresarán a Teherán cuando la situación lo permita, indicó el Ministerio en su cuenta oficial en X.

Recordó que Suiza continúa siendo el intermediario diplomático oficial entre Estados Unidos e Irán, que rompieron relaciones ya en 1980, poco después del triunfo de la revolución islámica encabezada por el ayatolá Jomeini.

El martes, el Gobierno suizo aclaró en un comunicado que desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, el pasado 28 de febrero, no ha autorizado ni rechazado ninguna demanda de exportación de armamento a Estados Unidos, su segundo mayor comprador de material de guerra en 2025, y que desde hace años no vende equipos bélicos a Irán o a Israel. EFE

