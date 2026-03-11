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Sudáfrica, dispuesta a apoyar un alto el fuego en Irán al no prever una "solución militar"

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Nairobi, 11 mar (EFE).- Sudáfrica afirmó este miércoles que está lista para apoyar procesos de alto al fuego, ya que considera que "no existe una solución militar" para la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Sudáfrica permanece lista para apoyar cualquier proceso hacia un alto el fuego, pues creemos que no existe una solución militar sostenible, solo el diálogo", dijo el ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Ozzy Lamola, en una rueda de prensa.

El ministro indicó que el Gobierno de Cyril Ramaphosa continúa monitorizando "con preocupación" la destrucción de infraestructura civil, la presión inflacionaria y la inseguridad energética y alimentaria derivadas del conflicto en Oriente Medio.

"Sudáfrica reitera su condena a la violación del Artículo 2.4 de la Carta de la ONU por parte de Estados Unidos e Israel, así como la acción posterior del Gobierno iraní, que también violó el Artículo 51 y la soberanía de los estados del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo)", añadió Lamola.

El ministro recalcó que, tras reuniones bilaterales con países del Golfo, la mayoría no ayudó ni apoyó el ataque de EE.UU. e Israel a Irán y se negó a que sus instalaciones fueran utilizadas.

"No hay evidencia de lo contrario, más allá de que albergan bases militares estadounidenses. Omán fue central en esto. (...) Les sorprendieron los ataques de Israel y EE.UU. porque pensaban que una resolución amistosa estaba al alcance", relató.

"Catar también mostró su decepción al ver que se llegó a la escalada. Lo que queda claro es que actualmente no hay espacio para el diálogo entre las partes en conflicto y la probabilidad de una mayor escalada sigue siendo real", agregó Lamola.

El 28 de febrero, una oleada de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán desató una respuesta de Teherán contra Israel y los intereses y bases estadounidenses en la región, con especial efecto sobre las monarquías del golfo Pérsico y que también se ha extendido al Líbano.

En Irán, al menos 1.230 personas han fallecido en la guerra con Estados Unidos e Israel, según datos de la nación persa divulgados el pasado jueves. EFE

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EFE

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