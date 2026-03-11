Agencias

Rusia derriba 185 drones ucranianos sobre once regiones rusas y los mares Negro y Azov

Guardar

Moscú, 11 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 185 drones ucranianos de ala fija sobre once regiones rusas y los mares Negro y Azov, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 185 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en Telegram.

Según Defensa, que no especificó el número de drones que atacó cada territorio, los artefactos fueron derribados sobre las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Voronezh, Krasnodar, Kursk, Rostov, Crimea, Samara y Sarátov.

También fueron neutralizados drones sobre los mares Negro y Azov.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, informó en MAX, el Telegram ruso, que la región fue objeto esta madrugada de "un masivo ataque de drones" enemigos, todos derribados por las fuerzas anteiaéreas.

Desde Voronezh, el gobernador local Alexandr Gúsev reportó el derribo de 19 drones sobre cinco distritos, sin que hubiese víctimas o daños materiales.

En tanto, la región de Rostov se habría sometido a un masivo ataque de más de 40 drones, según el gobernador local, Yuri Slusar.

A consecuencia de este ataque resultó dañada una línea de alto voltaje, que fue reparada en el transcurso de hora y media, escribió en Telegram. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Federación de Fútbol fleta un avión para evacuar a deportistas y otros españoles desde Arabia Saudí

Un vuelo gestionado por la Real Federación Española de Fútbol trasladará a ciudadanos del sector deportivo y otros compatriotas desde Riad hasta Madrid, tras las tensiones armadas en la región y con prioridad para quienes estén en situación vulnerable

La Federación de Fútbol fleta

Finlandia anuncia el despliegue de un sistema de comunicaciones de la OTAN para acompañar al mando norte

El gobierno finlandés confirma la instalación de una infraestructura tecnológica avanzada en Riihimäki, destinada a potenciar la coordinación de las fuerzas aliadas y fortalecer la protección regional, con nuevo personal especializado y respaldo financiero multinacional

Finlandia anuncia el despliegue de

Un meteorito sobrevuela Alemania y causa daños en una vivienda

Infobae

Alejandra Rubio marca límites en pleno conflicto entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros

Molesta por el revuelo generado, la hija de Terelu Campos exige no ser implicada en la disputa familiar y se desmarca con un contundente mensaje, dejando claro su cansancio ante la presión mediática y evitando pronunciarse sobre su pareja

Alejandra Rubio marca límites en

La AIE propone la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo de historia: WSJ

Infobae