Rusia derriba 185 drones ucranianos sobre once regiones rusas y los mares Negro y Azov

Moscú, 11 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 185 drones ucranianos de ala fija sobre once regiones rusas y los mares Negro y Azov, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 185 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en Telegram.

Según Defensa, que no especificó el número de drones que atacó cada territorio, los artefactos fueron derribados sobre las regiones de Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Voronezh, Krasnodar, Kursk, Rostov, Crimea, Samara y Sarátov.

También fueron neutralizados drones sobre los mares Negro y Azov.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, informó en MAX, el Telegram ruso, que la región fue objeto esta madrugada de "un masivo ataque de drones" enemigos, todos derribados por las fuerzas anteiaéreas.

Desde Voronezh, el gobernador local Alexandr Gúsev reportó el derribo de 19 drones sobre cinco distritos, sin que hubiese víctimas o daños materiales.

En tanto, la región de Rostov se habría sometido a un masivo ataque de más de 40 drones, según el gobernador local, Yuri Slusar.

A consecuencia de este ataque resultó dañada una línea de alto voltaje, que fue reparada en el transcurso de hora y media, escribió en Telegram. EFE