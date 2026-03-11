Presentan objeciones contra Consuelo Porras y aspirantes a fiscal general en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 11 mar (EFE).- Diversas organizaciones campesinas y de la sociedad civil de Guatemala presentaron este miércoles objeciones contra la reelección de la fiscal general, Consuelo Porras, así como contra otros once aspirantes al cargo para el período 2026-2030, al considerar que no cumplen con los requisitos de "idoneidad y honorabilidad" exigidos para el puesto.

Los señalamientos se dirigen principalmente contra la actual jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, quien concluye su segundo mandato en mayo próximo y busca una nueva reelección, así como contra su círculo cercano de colaboradores.

Frente a la Corte Suprema de Justicia, los portavoces de las organizaciones exigieron que la Comisión de Postulación, a cargo de seleccionar una nómina de seis candidatos finales, excluya a quienes, a su juicio, han desmantelado la institucionalidad y favorecido la impunidad.

"La reconocida honorabilidad es un estándar ético y de confianza pública mucho más alto que la simple ausencia de una condena", señaló la activista Alma Zacarías.

Por su parte, el también activista Alex Petzey informó de que han documentado indicios contra el entorno de Porras y otros abogados por la presunta criminalización de actores sociales.

El proceso de recepción de impugnaciones continuará abierto en la sede judicial hasta este jueves 12 de marzo.

Tras evaluar los cuestionamientos, la comisión deberá seleccionar una lista que será enviada al presidente del país, Bernardo Arévalo de León, quien designará al próximo fiscal general.

César Vega, representante de las organizaciones, demandó que los comisionados expliquen de "viva voz" el motivo para aceptar o rechazar cada objeción, priorizando la ética profesional sobre los títulos académicos. EFE

