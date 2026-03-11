Agencias

Oracle sube un 13,3 % en Wall Street impulsado por sus resultados empresariales

Nueva York, 11 mar (EFE).- Las acciones de la tecnológica estadounidense Oracle subían este miércoles un 13,3 % tras la apertura de la bolsa de Wall Street después de que las ganancias e ingresos del proveedor de software para el tercer trimestre fiscal superaran las expectativas de los analistas.

Oracle presentó un beneficio neto GAAP de 3.700 millones de dólares, o 5.200 millones en términos ajustados, correspondientes al trimestre finalizado el 28 de febrero.

Sus ingresos trimestrales totales aumentaron un 22 %, hasta alcanzar los 17.200 millones de dólares.

La compañía también elevó su pronóstico de ingresos para el año fiscal 2027.

Oracle es una de las principales tecnológicas estadounidenses y está protagonizando la carrera por la inteligencia artificial, sector por el que se inclinó más hace unos años.

La empresa, con sede en Austin (Texas), está centrada en los centros de datos. Hace unos días, Bloomberg informó de que ni Oracle ni OpenAI expandirán el megacentro de datos de inteligencia artificial que están construyendo en el oeste de Texas, después de que las negociaciones sobre el financiamiento del proyecto se estancaran.

Precisamente por un proyecto de centros de datos en EE.UU., el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció su respaldo a Oracle, además de a otras firmas del sector. EFE

EFE

