Oleaje y viento ponen en aviso a zonas de Asturias, Galicia y Canarias, con lluvias fuertes en C. Valenciana

El oleaje y el viento pondrán este miércoles en aviso a zonas de Asturias, Galicia y Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, hay avisos por oleaje en las costas de los litorales asturianos; A Coruña y Lugo; y Gran Canaria y Tenerife. Además, se registran avisos por viento en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

AEMET prevé una tendencia hacia a la estabilización en la Península y Baleares con la entrada de las altas presiones desde el Atlántico. No obstante, avisa de que aún se mantendrán la inestabilidad en el cuadrante sureste, islas Pitiusas y Melilla, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en regiones del sur de la Comunidad Valenciana.

Además, podrán darse acumulados significativos al norte del cabo de la Nao. Aún así, los chubascos tenderán a cesar a lo largo del día y se abrirán claros. Por otro lado, el organismo estatal avanza que el paso de un frente tenderá a cubrir los cielos de oeste a este en el tercio norte peninsular, dejando lluvias débiles que afectarán a Galicia, área cantábrica y Pirineos.

Más allá de ello, habrá cielos poco nubosos o despejados en el cuadrante suroeste y poco nubosos o con intervalos en el resto, con posibilidad de algún chubasco ocasional en otros puntos de Baleares. Asimismo, se registrarán bancos de niebla matinales y vespertinos en interiores del tercio oriental peninsular, Galicia, Cantábrico y Baleares. En Canarias, se esperan cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto.

Mientras, la cota de nieve se situará en el entorno de los 1.500 metros y subirá por encima de 2.000 metros en el sureste peninsular. En el extremo norte, estará en 1.800/2.000 metros. Además, habrá heladas débiles en montaña y hay posibilidades de que también se registren de forma local en la meseta norte.

Sobre los termómetros, AEMET indica que las máximas estarán en ascenso en la Península, subidas que serán en general ligeras en el tercio norte y que llegarán a ser localmente notable en la meseta sur e interior de Andalucía. Por otro lado, las mínimas estarán en ascenso en Galicia y meseta Sur, pero predominarán los descensos en la Norte, entorno de la Ibérica, Ebro y Andalucía. Se esperan pocos cambios térmicos en el resto del país.

Por último, soplará aliso fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste en el Cantábrico y viento flojo en general en el resto. En Baleares y fachada oriental peninsular, predominará la componente norte, mientras que en la mitad sur lo hará la este y en la norte, la oeste.