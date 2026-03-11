Naviera Maersk advierte del riego de desabastecimiento de sus buques en Asia y O. Medio

París, 11 mar (EFE).- El director general de la naviera danesa Maersk, Vincent Clerc, advirtió este miércoles que la compañía enfrenta crecientes riesgos para el abastecimiento de combustible para sus buques en Asia y Medio Oriente debido a las tensiones en la región y al cierre de rutas marítimas clave.

"Las existencias están disminuyendo. Si no hacemos nada, corremos el riesgo de encontrarnos en Asia o en Medio Oriente con puntos de abastecimiento vacíos", declaró Clerc en una entrevista publicada este miércoles por el diario Le Monde en la que explicó que el suministro de combustible en Asia depende en gran medida del flujo que atraviesa el estrecho de Ormuz.

Según Clerc, aunque el suministro de fueloil se mantiene estable en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, las perturbaciones en el golfo Pérsico están afectando el equilibrio global.

Actualmente, diez buques del grupo permanecen bloqueados en el golfo Pérsico, dijo Maersk, que añadió que para garantizar combustible a su flota, la compañía debe fletar petroleros adicionales en un mercado donde "las tarifas nunca han sido tan elevadas".

El bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz obliga además a decenas de barcos a refugiarse en puertos fuera de sus rutas habituales, lo que requiere soluciones alternativas para completar las entregas, como el transporte por camión de contenedores, lo que aumenta los costes de logística.

Maersk y otros grandes armadores han suspendido reservas de transportes hacia Medio Oriente y redirigido parte de su flota hacia rutas europeas, utilizando el Canal de Suez y el puerto saudí de Yeda, en el mar Rojo, como nodos estratégicos para abastecer la península arábiga, en lugar de hacerlo por el golfo Pérsico, a consecuencia de la guerra en la zona. EFE