Ministro uruguayo destaca que el acuerdo con la UE-Mercosur elimina aranceles al arroz

Montevideo, 10 mar (EFE).- El ministro uruguayo de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, destacó este martes la importancia de que el arroz ingrese a la Unión Europea sin pagar aranceles tras la firma del acuerdo con Mercosur.

Así lo indicó durante su participación en la inauguración oficial de la Cosecha de arroz 2026, realizada en el departamento (provincia) de Rocha.

"La búsqueda de nuevos mercados y la mejora en el acceso a algunos de ellos es imprescindible para este sector. El acuerdo entre Mercosur y UE en el mediano plazo mejora sustancialmente la entrada a ese mercado, que hoy paga 42,5 dólares por tonelada. Cuando el acuerdo entre en vigencia el arancel se reduce a cero", explicó el titular de la cartera.

De acuerdo con esto, Fratti reiteró que el sector enfrenta en este momento precios internacionales bajos y costos elevados, por lo que la apertura de mercados y las inversiones en riego e infraestructura son "factores claves" para su futuro.

Detalló también que el sector arrocero es "pequeño en superficie" pero "muy relevante" para las exportaciones del país suramericano y para el empleo.

"El arroz ocupa cerca del 1 % del área agropecuaria, pero es el sexto rubro exportador de bienes del país. Uruguay exporta alrededor del 95 % de su producción y se ubica entre los 10 principales exportadores mundiales", puntualizó el ministro.

En ese sentido, recordó que la zafra 2024-2025 alcanzó un récord de 1,7 millones de toneladas cosechadas y que la caída de precios a nivel mundial redujo el margen de los productores.

Según datos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, este año se espera una productividad promedio de 9.000 kilos de arroz por hectárea, lo que haría a que se cosechen cerca de 1,5 millones de toneladas. Esto llevaría a que la facturación por exportaciones de dicho producto sea de unos 430 millones de dólares.

Los principales cinco destinos son: México (31 %), Brasil (17 %), Perú (7 %), España (7 %) y Bélgica (6 %).