Miércoles, 11 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Teherán.- La situación en el Estrecho de Ormuz, clave en el transporte de petróleo y para la economía mundial, continúa siendo muy incierta por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, después de que el Ejército Estados Unidos afirmara esta madrugada que ha destruido 16 marcos minadores y de que se reportara además un ataque contra un portacontenedores.

Beirut.- La Fuerza Aérea israelí continúa sus bombardeos masivos en Irán y el sur del Líbano, mientras su sistema de defensa antiaéreo se enfrenta al reto de interceptar las bombas en racimo iraníes en su territorio.

Beirut.- El grupo chií libanés Hizbulá e Israel mantuvieron este miércoles enfrentamientos en el sur del Líbano, que fue blanco de nuevo de fuertes bombardeos israelíes que causaron al menos 9 muertos, mientras el número de desplazados sigue al alza en medio de una campaña de las autoridades para tratar de movilizar recursos para lidiar con la crisis.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU convoca una sesión de mañana y otra de tarde para tratar la situación en Oriente Medio, con especial atención a la situación en Líbano e Irán.

Catar.- El Ministerio de Defensa de Catar informó este miércoles de que ha interceptado un número indeterminado de misiles, tras ataques aéreos lanzados por Irán contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Irak.- La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada de este miércoles una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, mientras las calles se llenan de retratos del nuevo líder supremo Mojtaba Jameneí, quien aún no se ha dirigido a la nación.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo debate en Estrasburgo la situación en Oriente Medio tras la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán en una reunión en la que también tratarán la próxima cumbre de líderes europeos, que se celebrará la próxima semana.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo vota la prórroga una exención a la legislación sobre privacidad para permitir la detección voluntaria de material de abuso sexual de menores en línea.

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comparece en el Parlamento para informar sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y sobre el Consejo Europeo.

Hebron (EE.UU.).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, visita este miércoles Reading, en el estado de Ohio, y Hebron, en Kentucky, donde abordará la iniciativa TrumpRx y temas relacionados con la economía.

Ginebra.- El jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, presenta el plan priorizado de la organización para atender a las mayores emergencias en el mundo, revisado tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Asia (varios países).- Aerolíneas asiáticas y del Pacífico están modificando sus operaciones ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio y el cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, una ruta habitual para vuelos intercontinentales, lo que ha llevado a las grandes compañías de la región a alterar sus rutas, reducir la frecuencia de vuelos o aumentar su precio.

Valparaíso (Chile).- El ultraderechista José Antonio Kast es investido presidente de Chile en una ceremonia en el Parlamento, en la ciudad de Valparaíso, a la que asisten una decena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI de España, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, el progresista Gabriel Boric, abandona La Moneda y es despedido con honores por la Guardia de Palacio antes de dirigirse a la sede del Parlamento, en Valparaíso, para traspasar el poder al ultraderechista José Antonio Kast.

Santiago de Chile.- Horas después de ser investido y haber recibido a las delegaciones internacionales, el ultraderechista José Antonio Kast llega a La Moneda, en Santiago, y ofrece su primer discurso al país.

La Paz.- El rey Felipe VI llega a Bolivia junto al presidente boliviano, Rodrigo Paz, luego de asistir juntos a la investidura presidencial en Chile.

Tokio.- Japón marca el 15 aniversario del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, que dejó 15.900 muertes directas y desencadenó un accidente nuclear en la central de Fukushima, con una serie de actos y un minuto de silencio en los que participará la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

Asunción.- El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inicia este miércoles sus reuniones anuales en Asunción, a la que asisten ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales de los 48 países miembros del organismo multilateral para debatir asuntos clave para la región como crear cadenas de valor para la industria de minerales críticos o estimular la competencia regional.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Londres.- Se prevé que el Tribunal Superior de Londres se pronuncie sobre si acepta un recurso de la Fiscalía británica para revocar un fallo de septiembre que anuló "por un error técnico" los cargos de terrorismo al rapero Liam Óg Ó hAnnaidh , del grupo norirlandés Kneecap, acusado de apoyar al movimiento chií libanés Hizbulá en un concierto en 2024.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

Perpiñán (Francia).- Perpiñán, la ciudad del sur de Francia, la más grande nunca gobernada por la ultraderecha en Francia, se presenta como laboratorio para un partido que aspira a dar un salto adelante en las municipales de marzo.

Lyon (Francia).- ¿Qué ha quedado de la 'marea verde' que llevó a Los Ecologistas a gobernar varias de las grandes ciudades de Francia desde 2020? En Lyon, la tercera ciudad más poblada del país, el balance es contrastado. Prueba de ello es que su alcalde, Grégory Doucet, se enfrenta a una difícil reelección ante Jean-Michel Aulas, histórico presidente del club de fútbol Olympique de Lyon.

París.- La inmigración, uno de los asuntos que más preocupan a los franceses, entra de lleno en la campaña de las elecciones municipales de ciudades como París, donde miles de personas, la mayoría migrantes, pernocta cada día en las calles ante la falta de centros de acogida.

Ciudad de Guatemala.- La salida de alrededor de 400 médicos cubanos que apoyan el sistema de salud guatemalteco podría dejar un vacío en la atención a la población, tras la decisión del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León de prescindir de sus servicios y culminar unilateralmente un acuerdo que se mantuvo vigente con la isla por varias décadas.

Tapachula (México).- Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México, ha comenzado a recibir migrantes cubanos deportados en vuelos directos procedentes de EE.UU., que se suman a los cientos de personas de otras nacionalidades varadas en esa localidad por el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, en un contexto además de creciente presión de Washington sobre Cuba.

Pekín.- El agente de inteligencia artificial (IA) de código abierto OpenClaw se ha convertido en un fenómeno en China en las últimas semanas, con una rápida expansión entre desarrolladores y usuarios, pese a que las autoridades advierten de posibles riesgos de seguridad asociados a su uso.

Bogotá.- El senador colombiano de izquierdas Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, inscribe su candidatura para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en compañía de su compañera de fórmula, la líder indígena Aida Quilcué.

Pekín.- La sesión de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), el principal órgano asesor del gigante asiático, celebra este miércoles su clausura, en paralelo a la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (Legislativo), con la que conforma las denominadas 'dos sesiones', la principal cita política anual del país.

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, inaugura la primera edición de la Cumbre contra el Odio, en la que expertos y afectados dialogarán en varios coloquios sobre los efectos de los discursos del odio y la polarización.

Miami (EE.UU.).- La desinformación en la radio en español y en medios hispanos locales de Estados Unidos, en particular en Florida, representa un riesgo de cara a las elecciones de medio término de noviembre, alerta la periodista Martina Guzmán, quien creó la herramienta de inteligencia artificial (IA) 'VERDAD', para detectar noticias falsas.

Montevideo.- La doctora en Ciencias Sociales e integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual Teresa Herrera habla en una entrevista con la Agencia EFE sobre el activismo feminista y la falta de compromiso por parte del Estado con las políticas de género.

Manila.- Familiares de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante al guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, realizaron este miércoles una ceremonia religiosa a un año de su detención.

Madrid.- La estación de Atocha y el Bosque del Recuerdo del parque de El Retiro acogen los actos principales del aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que dejaron 193 muertos y alrededor de 2.000 heridos.

Lima.- Perú despide a Alfredo Bryce Echenique, su último gran escritor del siglo XX que alcanzó repercusión universal, quien falleció el martes a los 87 años.

Pompeya (Italia).- Pompeya, la ciudad romana arrasada hace dos milenios por el volcán Vesubio, dedica una exposición permanente a los calcos de cuerpos y hallazgos orgánicos del yacimiento, en un acto que contará con la asistencia del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli.

Londres.- Presentación de la exposición de pintura de David Hockney 'Un año en Normandía', que exhibe por primera vez en Londres las pinturas que el artista desarrolló durante 2020 y 2021 en Normandía.

Edimburgo.- El Festival Internacional de Edimburgo (EIF) presenta su programa para la edición de 2026, centrado en el lema ‘All Rise’ (‘levantarse’) y con foco en Estados Unidos al cumplirse 250 años de su independencia.

Lisboa.- La artista mexicana Dyna Lomelí presenta en Lisboa veinte de sus obras en la exposición 'Esto es México', dentro del ciclo '3 meses más de 50 mujeres en el arte', organizado por la embajada de su país en Portugal.

Buenos Aires.- La española Cristina de Middel, presidenta de la agencia Magnum y Premio Nacional de Fotografía, inaugura la exposición 'Sueños y Culpas', que incluye trabajos emblemáticos como The Afronauts (2012) o El proyecto Gentlemen's Club, en los que investiga la ambigua relación de la fotografía con la verdad.

Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas inicia este miércoles el despliegue de la emblemática alfombra roja, el escenario de 300 metros de longitud que recibirá a las estrellas más brillantes de la industria para la 98º edición de los Óscar.

Miami (EE.UU.).- El Festival de Cine de Miami presenta su programación de casi 200 películas para su edición de 2026, en la que espera destacar producciones latinoamericanas y consolidar a la ciudad como parte esencial del circuito cinematográfico en Estados Unidos.

París.- El 'Arquitecto', película francesa que narra la construcción del Arco de La Defensa a las puertas de París, un proyecto marcado por contratiempos y que cambió la panorámica de la capital francesa, se estrena este viernes en España.

Cachemira (India).- Musulmanes se congregaron este miércoles en el Santuario de Hazratbal en Srinagar para conmemorar el Día del Mártir de Hazrat Ali, primo del Profeta Mahoma.

París.- Rueda de prensa de los entrenadores del Paris Saint Germain (PSG), el español Luis Enrique, y del Chelsea, el inglés Liam Rosenior, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

