Más de veinte muertos y cincuenta heridos en nuevos ataques de Israel contra el Líbano

Redacción internacional, 12 mar (EFE).- Al menos 24 personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que respondió a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hizbulá.

Un ataque israelí a la localidad de Tamnin al Tahta, en Baalbek, resultó en un saldo final de ocho muertos y 17 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud del Líbano.

También en Baalbek, feudo de Hizbulá, otras ocho personas fallecieron y tres resultaron heridas en bombardeos israelíes en la localidad de Shaath.

En el sur, en el área de Tiro, se recuperaron dos cadáveres en un edificio de cuatro plantas que fue blanco de un ataque aéreo, y continúan las operaciones de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas.

Otros bombardeos en áreas sureñas se saldaron con cuatro muertos y nueve heridos en la población de Burg al Shomali, y con dos fallecidos y seis heridos en Deir Antar.

En cuanto a los suburbios del sur de Beirut, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública informó que las incursiones israelíes causaron 17 heridos.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras capitalinas, que en los últimos diez días han causado 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados.

Hizbulá, por su parte, ha estado perpetrando ataques de impacto limitado contra el norte de Israel, siendo el de este miércoles el de mayor alcance hasta el momento.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró en un comunicado haber lanzado un ataque conjunto con Hizbulá contra objetivos en Israel, la primera ofensiva coordinada entre ambos después de doce días de conflicto en Oriente Medio. EFE