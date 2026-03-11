Agencias

Macron insta al G7 a pedir a países que no restrinjan exportaciones de petróleo y gas

París, 11 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este miércoles a los líderes de los otros países del G7 a pedir a otros países que se abstengan de llevar a cabo "cualquier restricción" de las exportaciones de petróleo y gas que puedan desestabilizar los mercados.

En la apertura de la reunión de líderes del G7 por vídeoconferencia, emitida en las redes sociales del Palacio del Elíseo, Macron abogó por "colaborar con terceros (países) para evitar cualquier tipo de restricción a la exportación de petróleo y gas, que pudiera desestabilizar el mercado y generar más volatilidad". EFE

