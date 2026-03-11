Lufthansa muestra su incomprensión por la huelga de pilotos convocada durante dos días

Fráncfort (Alemania), 11 mar (EFE).- La aerolínea Lufthansa mostró este miércoles su incomprensión por la huelga de pilotos que ha convocado para el jueves y el viernes el sindicato Vereinigung Cockpit (VC).

El director de Personal de Lufthansa, Michael Niggemann, dijo este miércoles que la huelga de pilotos "es una escalda innecesaria" en las actuales negociaciones y es incomprensible.

"Sobre todo en un momento que con la guerra en Irán vivimos una nueva dimensión de incertidumbre geopolítica y están afectados los pasajeros de todo el mundo", consideró Niggemann.

El sindicato ha excluido de la huelga los vuelos a destinos de Oriente Medio, pero muchos de ellos están suspendidos desde que EE.UU. e Israel atacaran a Irán y Teherán respondiera con ataques a países árabes vecinos.

Hace un mes Lufthansa canceló en un día unos 800 vuelos por la huelga de sus pilotos.

La huelga no afecta a las aerolíneas Discover Airlines y Lufthansa City Airlines, que volarán con normalidad y tratarán de realizar vuelos adicionales.

El sindicato VC ha convocado una huelga de 48 horas para 5.000 pilotos de las aerolíneas Lufthansa, Lufthansa Cargo y Lufthansa Cityline a partir de la próxima media noche.

El sindicato reivindica subidas salariales para los pilotos de la filial de vuelos regionales Cityline, pero para los de Lufthansa y la filial de transporte de mercancías reivindica unas pensiones de la empresa más altas. EFE