Los últimos 92 pares hereditarios de la Cámara de los Lores británica pierden sus escaños

Londres, 11 mar (EFE).- Los últimos 92 pares hereditarios de la Cámara de los Lores británica abandonarán sus escaños al cierre en mayo del actual periodo de sesiones, después de que la noche del martes el Parlamento aprobara una ley que elimina su derecho a participar en la cámara alta.

Los propios lores respaldaron el texto después de que el Gobierno laborista ofreciera al rival Partido Conservador -que posee la mayoría de los puestos hereditarios- hasta una quincena de escaños como "pares vitalicios", designados por los partidos en lugar de heredarse entre la aristocracia.

La reforma cierra un proceso iniciado en 1999 bajo el Gobierno del también laborista Tony Blair, cuando se eliminaron más de 600 pares hereditarios, dejando solo 92 como resultado de un acuerdo temporal.

El actual primer ministro, Keir Starmer, prometió en su campaña a las elecciones de julio de 2024 emprender una reforma por fases de la Cámara de los Lores (alta, no electa), que incluirá también imponer una edad de jubilación y exigencias de participación en los debates.

La representante gubernamental en la cámara alta, la baronesa Angela Smith, subrayó que la "legislación histórica" no juzga la contribución individual, sino que busca modernizar una cámara criticada por mantener miembros por herencia.

El Parlamento del Reino Unido está compuesto por la Cámara de los Comunes, con 650 diputados elegidos en las urnas, y la de los Lores, que incluye más de 800 miembros, entre ellos 26 obispos de la Iglesia de Inglaterra y hasta ahora los hereditarios, aunque la mayoría son designados por los partidos políticos.

Como cámara elegida democráticamente, solo la de los Comunes tiene la potestad para aprobar leyes, pero la cámara alta revisa los textos y propone enmiendas y puede dificultar el trámite parlamentario. EFE

