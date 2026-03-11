Los líderes del G7 se reúnen para analizar impacto económico de la guerra en Oriente Medio

París, 11 mar (EFE).- Los líderes del G7 se encuentran reunidos este miércoles por videconferencia para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, con especial atención a la situación energética y a las medidas para mitigar su impacto, informaron fuentes del Elíseo.

La reunión, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de la presidencia francesa del G7, reúne a los líderes de las principales economías industrializadas para abordar la coordinación de respuestas ante el conflicto en Oriente Medio, dijeron las fuentes.

El comienzo de la reunión coincidió con el anuncio, sobre las 15.00 horas locales (14 GMT), del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, de que los 32 países que integran ese organismo sacarán al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

La decisión fue adoptada por unanimidad y, según Birol, es el mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974.

Según las fuentes del Elíseo, la reunión de líderes del G7 en curso es la primera entre los miembros del grupo centrada específicamente en las repercusiones económicas de la guerra, en particular en los mercados energéticos y en las posibles medidas para limitar sus efectos sobre las economías.

Las fuentes subrayaron que la coordinación económica entre los países del G7 es un elemento clave para garantizar una respuesta "eficaz y útil" frente a la situación generada por el conflicto, que comenzó el pasado 1 de marzo con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Esta reunión sigue a otras dos mantenidas el lunes entre los ministros de Finanzas y el martes de los titulares de Energía del G7 para tratar de coordinar medidas en el seno de este bloque.

En este sentido, los países del G7 aseguraron que están listos para actuar "de forma urgente, en el momento necesario y con todas las herramientas posibles" para estabilizar los precios del petróleo tras la crisis provocada por los bombardeos a Irán, aseguró el ministro francés de Economía, Roland Lescure.

París, 11 mar (EFE).- Los miembros del G7 están a favor de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) adopte "medidas proactivas" para afrontar la situación del mercado energético, donde se han disparado los precios del petróleo y del gas, "incluido el uso de recurso de las reservas estratégicas".

En un comunicado publicado este miércoles por la presidencia francesa del G7 un día después de que sus ministros de Energía mantuvieran una reunión híbrida (presencial y por videoconferencia), los siete países más ricos del mundo señalan que están "dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con los miembros de la AIE".

El grupo que conforman Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá indica que la reunión del consejo de administración de la AIE que se celebró la víspera ofreció a sus 32 países miembros "una oportunidad crucial para evaluar la seguridad actual de suministro y las condiciones del mercado".

"En principio -añaden en su comunicado- apoyamos la aplicación de medidas proactivas para hacer frente a la situación, incluido el uso de las reservas estratégicas".

El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, que el martes ejerció la presidencia de la reunión de los responsables de Energía del G7, al igual que el lunes la de titulares de Finanzas, precisó esta mañana en una entrevista al canal BFMTV, que la decisión no está tomada, puesto que corresponde a la AIE.

"Lo que queremos es que cuando la AIE lo decida colectivamente, se pueda aplicar", puntualizó.

En cuanto al objetivo, señaló que "hay que dar un mensaje muy claro de que si no se puede abrir el estrecho de Ormuz inmediatamente" se utilizarán esas reservas estratégicas, que dijo que suponen más de 1.000 millones de barriles de petróleo.

Hizo hincapié en que la gran incertidumbre que pesa sobre el mercado del petróleo es "la intensidad y la duración de la crisis" ante los problemas de abastecimiento de Asia, que habitualmente recibe el grueso del crudo que producen los países del golfo Pérsico, pero que ahora no lo reciben por el intento de cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Por eso consideró que "hay que dar un mensaje muy claro de que si no se puede reabrir el estrecho de Ormuz inmediatamente, lo vamos a sustituir con otro petróleo que va a circular por el mundo".

También se refirió a que la reunión de los ministros de Finanzas del G7 del lunes pasado ya contribuyó a calmar el ambiente, al contemplar la posibilidad de recurrir a esas reservas estratégicas.

El precio del barril de brent, que se había disparado hasta casi 120 dólares en la noche del domingo al lunes, bajó unas horas después hasta poco más de 100 dólares, cuando empezó a circular ese escenario de auxilio por parte de los organismos internacionales.

Las reglas de la AIE establecen que todos sus miembros tienen que disponer de reservas equivalentes a al menos 90 días de importaciones para hacer frente a situaciones excepcionales, en particular cuando se produce una interrupción de suministro.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este miércoles una reunión de los líderes del G7 para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, y en particular en los mercados de la energía.