Los hutíes de Yemen celebran la retirada de la embajadora española de Israel

Saná, 11 de marzo (EFE) - Las autoridades hutíes de facto de Yemen celebraron este miércoles la decisión de España de retirar a su embajadora de Israel, elogiando la medida como una postura contra la campaña militar estadounidense-israelí en Irán y en apoyo a los palestinos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores yemení, controlado por los hutíes, afirmó que "acoge con satisfacción la decisión del Gobierno español de retirar a su embajadora ante la entidad enemiga israelí", y describió la medida como una respuesta a lo que calificó de "agresión estadounidense-israelí contra Irán".

El ministerio también elogió la "solidaridad de España con la República Islámica de Irán y sus posiciones de apoyo al pueblo palestino y su justa causa".

El Gobierno español anunció este miércoles el cese de su embajadora en Israel, Ana María Sálomon Pérez, una decisión que se produce en un momento de tensión internacional con este país por la guerra de Irán, de modo que queda temporalmente al frente de la legación una encargada de negocios, "al mismo nivel" que la representación que tiene la Embajada de Israel en Madrid.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, también se negó a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases militares en España en la guerra en Irán, respaldó los llamamientos a un embargo de armas a Israel y reconoció oficialmente al Estado de Palestina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores hutí afirmó que las acciones de España "reflejan su compromiso con los principios del derecho internacional y su rechazo a las políticas de escalada y guerra", y añadió que tales posiciones podrían ayudar a lograr "la seguridad y la estabilidad y establecer una paz justa en la región".

Los hutíes, alineados con Irán y que controlan la capital de Yemen, Saná, condenaron repetidamente a Israel y a Estados Unidos y lanzaron ataques contra Israel y contra el transporte marítimo en el mar Rojo desde que comenzó la guerra de Gaza en 2023, afirmando que las operaciones se llevan a cabo en solidaridad con los palestinos.

El grupo también elogió lo que describió como las "relaciones históricas de España con los países árabes e islámicos", y afirmó que esperaba que esos lazos se fortalezcan y amplíen en diferentes ámbitos. EFE