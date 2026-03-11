La renovación del Palacio de Justicia de Bruselas en curso desde 1984 costará 600 millones

Bruselas, 11 mar (EFE).- El coste total de la renovación del Palacio de Justicia de Bruselas, en curso desde 1984, superará los 600 millones de euros, según los cálculos de la ministra belga de Acción y Modernización Públicas, Vanessa Matz.

Estimaciones previas habían situado en 128 millones de euros el coste de renovar simplemente las fachadas del monumental edificio de 26.000 metros cuadrados y más de 140 años de historia, a lo que el Gobierno ha añadido ahora otros 480 millones en una respuesta parlamentaria.

El Palacio de Justicia de Bruselas fue diseñado por el arquitecto Joseph Poelaert y construido entre 1866 y 1883, convirtiéndose entonces en el edificio más grande del mundo, por delante del Vaticano y de la basílica de San Pedro de Roma, un récord que desde entonces le han arrebatado otras edificaciones.

Se planteó como tributo a la razón y la justicia tras el nacimiento del Estado belga en 1830, al calor de las revoluciones liberales del siglo XIX.

Desde 1984, el icónico edificio de la capital belga emprendió una renovación, al detectarse fisuras en su estructura. Y en 1987 aparecieron los famosos andamios en un proyecto de renovación que se ha ido complicando y retrasando, de forma que la reforma lleva ya más tiempo en curso que lo que se tardó en construir el edificio.

La estrella de la reforma es el andamiaje: 18.000 metros cuadrados que cubren la fachada y llegan hasta la cúpula, a 142 metros. No se espera que los andamios desaparezcan al menos hasta 2030.

La obra tiene ahora 2035 como fecha objetivo de finalización, aunque la fecha no es definitiva y la prensa belga habla de 2040 como una opción más realista.

La fecha tentativa para terminar la obra sería, en todo caso, la de la renovación exterior, a la que luego seguiría una interior para la que aún no hay fecha estimada de inicio. EFE