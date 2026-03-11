La NASA alerta de retrasos de SpaceX y Blue Origin que postergarían su misión a la Luna

Miami (EE.UU.), 11 mar (EFE).- Las empresas espaciales estadounidenses SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, afrontan retrasos que podrían postergar las misiones de la NASA del programa Artemis, que busca una presencia permanente en la Luna, advirtió una auditoría de la agencia espacial estadounidense.

"Tanto SpaceX como Blue Origin han experimentado retrasos de calendario y afrontan retos técnicos y de integración que tienen el potencial de impactar aún más los costos de aterrizaje y las fechas de entrega. En particular, el módulo de aterrizaje de SpaceX no estará listo para un alunizaje en junio de 2027", indicó el reporte.

La NASA ha invertido 6.900 millones de dólares para crear sistemas de aterrizaje y alunizaje humano desde 2019, con un gasto total estimado en 18.300 millones de dólares para 2030, lo que incluye contratos con SpaceX y Blue Origin para desarrollar estos artefactos que permitan a astronautas descender, vivir y trabajar en la Luna.

La Oficina del Inspector General de la agencia estadounidense encontró que el organismo ha "controlado los costos y colaborado efectivamente" con ambas empresas privadas, pero reconoció que hay "retos que retrasarán las fechas de lanzamiento planeadas de Artemis", proyecto que busca el regreso del humano a la Luna.

Mientras entregas convenidas con SpaceX se han atrasado hasta 2 años, una de Blue Origin se ha retardado "al menos" ocho meses, estableció el informe.

La auditoría trasciende en medio de los cambios que afronta la misión de la NASA, que en febrero anunció que Artemis III, que estaba pensada como el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1972, se adelantará para 2027, pero ahora solo será una misión intermedia en la órbita terrestre baja.

Mientras que el prometido alunizaje ocurrirá solo hasta 2028, aunque la NASA anunció primero una misión a principios de ese año, Artemis IV, y otra nueva para finales, Artemis V.

"Para acelerar el desarrollo de un módulo para alcanzar la fecha de alunizaje de 2028, la NASA está evaluando propuestas de SpaceX y Blue Origin, pero es demasiado pronto para determinar su factibilidad técnica, sus implicaciones financieras, y los impactos de calendario de estas propuestas", matizó ahora en el reporte.

Entre los factores que explican el atraso, la auditoria resaltó las pruebas de seguridad, pues hasta ahora la agencia espacial "no tiene la capacidad de rescatar a una tripulación varada desde el espacio o la superficie lunar" durante las misiones previstas.

Por ahora, la NASA aún intenta realizar este año su misión Artemis II, que enviará a cuatro astronautas en un vuelo alrededor de la Luna para probar la nave espacial Orion y el cohete SLS, pero el lanzamiento se ha atrasado hasta abril, por lo menos, tras estar programada para febrero pasado. EFE

(foto)