La inflación interanual en EE.UU. se mantuvo en un 2,4 % en febrero

Washington, 11 mar (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo en febrero en un 2,4 % interanual, el mismo nivel del mes anterior y a tono con las expectativas del mercado, según informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos, también se mantuvo estable, en un 2,5 %, en coincidencia con las estimaciones de los analistas, que pronosticaban un impacto moderado de los aranceles del presidente Donald Trump, justo antes del alza de los precios de petróleo en medio de la guerra contra Irán. EFE