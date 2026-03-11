La compra de viviendas en España se anotó la mayor cifra desde la burbuja inmobiliaria

Madrid, 11 mar (EFE).- La compraventa de viviendas en España creció un 5 % en 2025, un ejercicio en el que se contabilizaron un total de 752.098 operaciones, la mayor cifra que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria, según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana español.

De esta forma, las compraventas de viviendas encadenan dos años consecutivos en positivo y por encima de las 70.000 unidades tras la caída cercana al 11 % que registraron en 2023 ante la subida de los tipos de interés para hacer frente a la escalada inflacionista y el consecuente encarecimiento de la financiación.

Por régimen de vivienda libre, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado, fueron las que más subieron en 2025, un 5,3 % interanual, hasta las 667.959. Por su parte, las compraventas de vivienda nueva crecieron el pasado año un 2,1 % y sumaron 62.758 unidades.

En 2025 también se transaccionaron 21.381 viviendas protegidas, el 6,2 % más que un año antes.

A lo largo de 2025, las compraventas de vivienda han ido moderando las subidas hasta acabar el cuarto trimestre con el menor crecimiento del ejercicio (0,57%) comparado con la subida del 14,7% del primer trimestre del año.

En el último cuatrimestre, pese a crecer solo un 0,57%, la cifra de operaciones fue de 200.441. Hay que remontarse al segundo trimestre de 2007, hace 18 años, para encontrar un dato tan alto de operaciones (227.562).

Desde que arranca la serie histórica de esta estadística en 2005, la mayor cifra de compraventas de vivienda se dio en 2006, en pleno 'boom' del sector inmobiliario, con 955.186 operaciones.

Por el contrario, el mínimo se produjo en 2013 con 300.568 compraventas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. De esta forma, los datos de 2025 son superiores en más de 2,5 veces a los que se daban entonces, según el Ministerio de Vivienda, que los obtiene a partir de los que remite trimestralmente la Agencia Notarial de Certificación.

Las subidas siguen en el contexto en el cual, pese a las mejores condiciones hipotecarias, el mercado continúa sufriendo un déficit de vivienda presionando al alza los precios y dificultando el acceso a buena parte de la población, especialmente jóvenes y aquellos con menos recursos.EFE

