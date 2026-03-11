Agencias

La Bolsa española retrocede 0,53 % por la subida del petróleo e inflación estadounidense

Guardar

Madrid, 11 mar (EFE).- La Bolsa española ha retomado las caídas este miércoles con un descenso del 0,53 %, en una jornada marcada por el repunte de los precios del petróleo y el gas ante el conflicto en Oriente Medio, y por el dato de inflación en Estados Unidos, que se mantiene en torno al 2,4 % interanual.

Al cierre del mercado, el principal índice español, el IBEX 35, se ha situado en los 17.351,9 puntos tras perder 93,1 puntos, ese 0,53 %. En lo que va de año, el selectivo acumula una subida del 0,25 %.

Pese a que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha anunciado que liberará 400 millones de barriles, la mayor intervención de reservas de la historia, el precio del crudo brent sube un 5,65 % hasta los 92,76 dólares. Por su parte, el gas natural TTF se intercambia a 49,28 euros el megavatio hora (MWh), un 8,32 % más que ayer.

En el mercado español, el sector energético ha liderado las ganancias con Repsol (4,58 %) y Solaria (2,84 %) a la cabeza, mientras que la farmacéutica Rovi (-3,85 %) y Telefónica (-2,79 %) han cerrado la parte baja de la tabla de cotizaciones. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La UE insta al G7 a mantener los flujos de energía y defiende poner límites a los precios

Infobae

Trump dice que España "no está cooperando en absoluto" con EEUU en la guerra contra Irán

Infobae

La Fiscalía de Teherán presenta cargos penales contra Trump y Netanyahu

La acusación incluye a altos funcionarios estadounidenses e israelíes responsabilizados por ataques en Irán, que según medios estatales suman más de 1.200 víctimas, entre ellas dirigentes clave y numerosos menores, además de graves daños en infraestructuras médicas

La Fiscalía de Teherán presenta

Trump acusa a España de no cooperar "en absoluto" en la guerra contra Irán

Infobae

Macron dice que la capacidad militar de Irán "no se han reducido a cero"

Infobae