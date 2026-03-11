Agencias

La Bolsa de París cae un 0,19 % a pesar de la decisión de la AIE sobre las reservas

París, 11 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este miércoles un 0,19 %, a pesar de la decisión de los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar el efecto de la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz.

Con los inversores inquietos por el precio de los hidrocarburos, ese anuncio no logró que el selectivo parisino terminara en verde, aunque sí mejoró la tendencia de la jornada hasta finalizar la sesión cerca del equilibrio, en los 8.041,81 puntos.

El volumen de intercambios fue intermedio, con operaciones por valor de 3.943 millones de euros.

En el palmarés de empresas, 29 cotizaron a la baja y 11 lo hicieron al alza.

Los mayores descensos del día fueron para la compañía de bolsas de valores Euronext (-2,51 %), la inmobiliaria Unibail-Rodamco-Westfield (-2,09 %) y el consorcio automovilístico Stellantis (-1,57 %).

Por el contrario, en el lado de las subidas destacaron el fabricante automovilístico Renault (2,59 %), la consultora Capgemini (2,04 %) y la petrolera TotalEnergies (1,83 %). EFE

