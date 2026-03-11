Agencias

Japón dice que la guerra en Irán ya impacta a Asia antes de reunión de líderes del G7

Tokio, 11 mar (EFE).- El ministro de Industria de Japón, Ryosei Akazawa, aseguró este miércoles que la irrupción del tráfico en el estratégico paso de Ormuz, en el marco de la guerra en Irán, "ya" ha tenido consecuencias en Asia, unas declaraciones que llegan antes de la reunión de líderes del G7.

"Asia ya se está viendo afectada por la suspensión de la navegación a través del estrecho de Ormuz. (...) Japón está cada vez más preocupado", expresó el titular de Industria en declaraciones a la prensa, tras participar la pasada noche en una reunión de los ministros de Energía del G7.

Así, subrayó que "la preocupación en el mercado energético mundial ha ido en aumento" y calificó de "gran logro que los ministros de Energía del G7 se reunieran rápidamente y demostraran su disposición a colaborar para estabilizar el mercado global".

Akazawa también explicó que en dicho encuentro, en el que abordaron la situación energética de cada país, trasladó la necesidad de una liberación coordinada de reservas bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) con el fin de "estabilizar" el mercado energético internacional.

Las declaraciones del ministro nipón llegan horas antes de que los líderes del G7 mantengan una reunión virtual extraordinaria para tratar la guerra en la región, con especial atención a la situación energética y a las medidas para mitigar su impacto. EFE

