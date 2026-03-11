Agencias

Israel transfiere los batallones de la Brigada Golani a la frontera con Líbano

Guardar

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El Ejército israelí ordenó este miércoles reforzar la divisoria norte con el Líbano transfiriendo allí a los soldados de la Brigada Golani, que hasta ahora operaban cerca o en la Franja de Gaza.

"El jefe del Estado Mayor General (Eyal Zamir) ordenó reforzar el sector del Comando Norte y transferir la Brigada Golani del Comando Sur a las operaciones en el sector del Comando Norte", detalla un comunicado castrense.

El texto adelanta que se tomarán más decisiones sobre refuerzos adicionales, sin dar más detalles.

La campaña israelí de bombardeos contra el sur de Líbano y su capital, Beirut, principalmente, ha causado ya más de 500 muertos, 1.300 heridos, y 700.000 personas desplazadas que han tenido que huir de sus casas desde el lunes 2 de marzo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría son civiles y entre ellos hay al menos 84 niños y 44 mujeres, sostuvo ayer el representante de esa organización en el Líbano, Abdinasir Abubakar.

Israel dice que centra sus bombardeos contra centros de comando, armamento e infraestructura de Hizbulá que, tras el asesinato del otrora líder supremo iraní Ali Jameneí, decidió atacar territorio israelí. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rheinmetall ganó un 2,9% menos en 2025

Los beneficios de la compañía disminuyeron respecto al año anterior, aunque la firma armamentística alemana registró máximos históricos en cartera de pedidos y ventas, impulsando una propuesta de dividendo superior y previsiones de crecimiento récord para el ejercicio siguiente

Rheinmetall ganó un 2,9% menos

Trump confirma a Infantino que la selección iraní es "bienvenida" en Estados Unidos para el Mundial

Gianni Infantino agradece al mandatario estadounidense la garantía dada para la presencia del combinado iraní en el certamen, tras recientes tensiones diplomáticas por ataques en Oriente Medio, destacando la importancia del fútbol como espacio de unión global

Trump confirma a Infantino que

La guerra de Irán puede perjudicar la exportación de carbón ruso y beneficiar la de metal

Infobae

Francia triplica la ayuda enviada a Líbano en plena oleada de ataques por parte de Israel

El gobierno francés incrementó de forma notable la asistencia humanitaria a Beirut en medio de una escalada de enfrentamientos protagonizados por Hezbolá e Israel, según confirmó el ministro Jean-Noel Barrot a la televisión TF1

Francia triplica la ayuda enviada

Polonia abre investigación formal por trata de personas vinculada al caso Epstein

Infobae