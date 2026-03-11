Agencias

Israel ataca un edificio residencial en Beirut, la segunda acción dentro de la capital

Beirut, 11 mar (EFE).- Israel bombardeó este miércoles un edificio residencial en un barrio céntrico de Beirut, en su segundo ataque dentro de la capital, después de que hace tres días murieran cuatro supuestos comandantes iraníes en un hotel del paseo marítimo de la ciudad.

La acción alcanzó un apartamento en un inmueble ubicado en el área de Aisha Bakkar, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), entre informaciones de potenciales víctimas mortales que todavía no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades sanitarias.

El ataque, aparentemente selectivo, provocó un derrumbe de paredes en el piso objetivo, así como en el inferior y el superior.

Este es el segundo bombardeo dentro de los límites administrativos de Beirut desde que el 2 de marzo Israel lanzara una intensa campaña aérea contra el Líbano, que ha afectado extensamente a los suburbios meridionales de la ciudad, atacados a diario y sobre los que pesa una orden de evacuación masiva.

La única otra acción perpetrada hasta la fecha en la urbe tuvo lugar la madrugada del pasado domingo contra una habitación del Hotel Ramada, en la zona del paseo marítimo y donde las autoridades libaneses confirmaron el fallecimiento de cuatro personas.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró tener como objetivo aquel día a altos mandos encargados del Líbano en las denominadas Fuerzas Quds, parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

La ofensiva aérea israelí ha causado ya 570 muertos en el Líbano, más de 1.440 heridos y unos 759.000 desplazados registrados por las autoridades. EFE

