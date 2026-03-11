Israel asegura que ha completado nueva oleada de ataques contra los suburbios de Beirut

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró este miércoles que ha completado una "nueva oleada de ataques" contra el Dahye, suburbio al sur de Beirut (Líbano) e histórico bastión de la milicia chií Hizbulá, según un comunicado de las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"Esta mañana (miércoles), las FDI completaron una nueva oleada de ataques en Dahye, Beirut, contra centros de mando de Hizbulá e instalaciones donde esta organización almacenaba armas", detalló la nota castrense.

Además, las FDI reportaron que ayer (martes) atacaron un centro de mando de Hizbulá en la zona de Tiro (sur de Líbano).

"Las FDI operan con determinación contra Hizbulá debido a su decisión de atacar deliberadamente a Israel en nombre del régimen iraní, y no tolerarán ningún daño a los residentes del Estado de Israel", concluye el breve comunicado del Ejército israelí.

En otro comunicado ayer, el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, emitió una "advertencia urgente" a los residentes de la zona del Dahye para que se alejaran de ella.

La orden de desplazamiento, publicada por primera vez el pasado jueves y que Israel ha repetido en varias ocasiones, se centraba entonces en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah. También mencionaba las zonas de Ghobeiry y Laylaki.

Tras la muerte, el pasado 28 de febrero, en el primer ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán del líder supremo iraní, Alí Jameneí, Hizbulá atacó el norte de Israel, desencadenando a su vez una incursión terrestre israelí y bombardeos contra distintos puntos del Líbano.

La campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano ha causado ya cerca de 500 muertos y más de 1.300 heridos, al tiempo que ha desplazado a más de 700.000 personas en el país.

Mientras, el Ejército israelí ha reiterado sus órdenes de desplazamiento forzoso también a la población del sur del Líbano, entre la Línea Azul y el río Litani.

El río Litani marca el perímetro de despliegue de los cascos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul; la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados, a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano. EFE