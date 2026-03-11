Irán dice haber derribado un F-15 estadounidense al sur de Teherán

Teherán, 11 mar (EFE).- El subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Ali Fadavi, afirmó este miércoles en una entrevista en la televisión estatal que sus fuerzas han derribado un caza estadounidense F-15 al sur de Teherán y que no hay naves de EE.UU. a 700 kilómetros de sus fronteras.

Fadavi aseguró que Irán reforzará el sistema de defensa aérea "para que ningún caza pueda volver a acercarse" y que "prácticamente, la Armada de Estados Unidos huyó de la iraní porque sabía que (...) tiene planes para hundir las naves estadounidenses", por lo que se han alejado más de mil kilómetros.

Ni Estados Unidos ni ninguna fuente independiente han confirmado estas informaciones. Sin embargo, si las naves de guerra estadounidenses se alejan de las aguas próximas a Irán y del estrecho de Ormuz, el Ejército iraní ganará más libertad de maniobra en una de las principales rutas energéticas mundiales.

Por otra parte, Fadavi subrayó que desde este martes el presidente de EE.UU., Donald Trump, busca personalmente un alto el fuego a través de intermediarios, lo que interpreta como señal de que "el enemigo no está ganando la guerra".

Irán aseguró este miércoles que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier buque vinculado a ellos será un "objetivo legítimo" para Teherán, tras haber atacado naves con bandera de Liberia y Tailandia por rechazar órdenes de detención.

Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la Marina de los Estados Unidos no ha escoltado a ningún petrolero en Ormuz después de que el secretario de Energía, Chris Wright, eliminara una publicación de X en la que había afirmado que sí se había protegido un buque con éxito.

La situación en el estrecho -enclave energético estratégico, por donde pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos- ha alterado el mercado del petróleo internacional después de que la Guardia Revolucionaria de Irán amenazara con atacar a cualquier barco que lo cruzara. EFE