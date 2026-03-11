La advertencia de mantener distancia de los bancos en Oriente Próximo surgió como reacción de las Fuerzas Armadas iraníes ante la posibilidad de nuevos ataques armados en la región. Según informó la cadena estatal iraní IRIB, un portavoz del mando unificado de combate iraní, conocido como Jatam al Anbia, comunicó que los ataques recientes contra una sede bancaria del país, atribuidos tanto a Estados Unidos como a Israel, han motivado la amenaza de represalias directas contra centros económicos y entidades bancarias que pertenezcan a intereses estadounidenses e israelíes en la zona.

La declaración, publicada este miércoles y recogida por IRIB, apunta específicamente a la última operación militar efectuada por fuerzas estadounidenses e israelíes, la cual, según detalló el portavoz militar iraní, se dirigió contra una entidad bancaria de Irán después de que, según su afirmación, no consiguieran impactar objetivos militares designados. El responsable militar señaló en su intervención: “El Ejército terrorista estadounidense y el brutal régimen sionista atacaron durante la última noche uno de los bancos del país tras fracasar a la hora de alcanzar sus objetivos militares”.

Posterior al atentado, el portavoz señaló un cambio en la estrategia iraní con relación a la naturaleza de sus posibles respuestas. “Con este acto de guerra ilegítimo y no convencional, el enemigo deja libres nuestras manos para atacar centros económicos y bancos propiedad de Estados Unidos y el régimen sionista en la región”, indicó, según difundió la televisión pública iraní. A la par, remarcó que “los estadounidenses deben esperar una respuesta dolorosa” como consecuencia de estos acontecimientos. El funcionario militar advirtió a la población civil quedarse a más de un kilómetro de distancia de las entidades bancarias en Oriente Próximo, alertando sobre los riesgos de eventuales ataques de respuesta.

El medio IRIB también detalló que, en un contexto de escalada militar, las Fuerzas Armadas iraníes han reivindicado la autoría de ataques contra bases estadounidenses ubicadas en Irak y Bahréin, así como misiles lanzados hacia Tel Aviv, ciudad principal de Israel, dentro de lo que las fuerzas iraníes consideran una respuesta directa a la ofensiva coordinada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero. Entre los blancos citados por el mando militar iraní se encuentran “bases enemigas estadounidense-sionistas en Erbil”, dentro de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, y la sede de la Quinta Flota estadounidense, desplazada en Bahréin.

Según reportó IRIB, el operativo de represalia incluyó el uso de misiles denominados ‘Jorramshahr’ y ‘Jíber’, ambos con capacidad para portar múltiples cabezas explosivas. El comunicado iraní declaró: “El corazón de Tel Aviv ha temblado” tras el impacto de los misiles, sin aportar información al momento sobre posibles víctimas o daños materiales en territorio israelí.

La acción militar formó parte de la “37ª oleada” de la operación señalada como ‘Promesa Verdadera 4’, desarrollada, de acuerdo con el reporte, la noche del vigésimo primer día del mes de Ramadán, en un contexto de celebraciones religiosas y plegarias. El comunicado enfatizó la relación entre el timing de los ataques y los momentos de oración de la comunidad islámica, aunque IRIB no especificó el número de proyectiles utilizados ni los resultados concretos de cada ataque.

La respuesta iraní sucedió tras una ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel que, conforme a cifras divulgadas por las autoridades iraníes y recogidas por IRIB, ha provocado más de mil doscientas muertes en territorio iraní. Entre los fallecidos se incluye la figura central del liderazgo político y religioso iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como ministros y altos mandos militares. Tras estos eventos, las fuerzas iraníes han intensificado sus ataques con misiles y drones no solo contra Israel, sino también contra sitios de interés estadounidense en diferentes países de Oriente Próximo. Esta escalada refleja una tensión creciente en la región, especialmente respecto a la seguridad de instalaciones civiles y militares relacionadas con Estados Unidos e Israel.

La secuencia de acontecimientos descrita por IRIB señala una dinámica de represalia y respuesta que ha alcanzado tanto objetivos estratégicos militares como infraestructuras financieras, y ha elevado la preocupación sobre la exposición de la población civil cerca de instalaciones bancarias. Las advertencias difundidas por las autoridades iraníes subrayan el riesgo de nuevas ofensivas concentradas en infraestructuras económicas en los principales centros financieros regionales, mientras continúa la confrontación directa entre las fuerzas militares de Irán, EE. UU. e Israel.