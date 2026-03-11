Industria y transporte ven un colchón fiscal para mitigar alza de combustibles en México

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- Los líderes del sector industrial y del transporte de carga afirmaron este martes que México cuenta con "un colchón" fiscal para amortiguar eventuales presiones en los combustibles por la guerra en Irán mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Luego de la presentación del InnovaFest 2026, ambos líderes comentaron a medios que sostienen reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y autoridades federales, al tiempo que siguen de cerca la evolución de los precios internacionales, en especial de los combustibles.

El dirigente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos, explicó que el sector está “muy cercano” a Hacienda para cuidar “ese colchón” del IEPS y amortiguar cualquier presión sobre el diésel, combustible que representa más del 90 % de los energéticos fósiles usados por el autotransporte de carga.

Esto debido a que el diésel no está considerado dentro de un acuerdo con empresarios gasolineros en el país para mantener fijo el precio de las gasolinas de bajo octanaje.

Ramos añadió que todavía sería prematuro hablar de cifras o porcentajes de afectaciones en medio de la escalada en Medio Oriente que ocasionó que el precio del barril de petróleo superara los 110 dólares, pues el conflicto apenas evoluciona y el impacto sigue siendo incierto.

No obstante, recordó que ese mismo mecanismo fiscal ayudó a contener el golpe cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, estimó que, si se materializa una afectación en esta ocasión, sería incluso menor a la de 2022, aunque insistió en que aún es pronto para saber si el aumento reciente en los mercados energéticos ya alcanzó su punto máximo.

El líder del transporte de carga subrayó además que no se trata de una nueva petición al Gobierno, sino de revisar el margen existente en ese amortiguador fiscal para evitar afectaciones al traslado de mercancías y al costo logístico del país.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, señaló que el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene reuniones con Hacienda para manejar el tema del IEPS en caso de que el precio del barril se vea más presionado por la situación en Medio Oriente.

Explicó que, por ahora, no hay un impacto directo en los precios al consumidor y llamó a evitar especulaciones, al señalar que los mercados han reaccionado también a declaraciones políticas, como las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que influyeron en una baja temporal del precio del petróleo.

Agregó que México cuenta con esa reserva fiscal y con mecanismos para proteger al consumidor de gasolina, mientras recordó que existe además un acuerdo con gasolineros para que la gasolina Magna no suba de 24 pesos por litro, aunque aclaró que ese pacto no aplica para la premium ni para el diésel. EFE