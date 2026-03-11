Industria pesquera de la UE pide medidas urgentes frente al encarecimiento del combustible

Bruselas, 11 mar (EFE).- El organismo que representa a la industria pesquera europea, Europêche, ha pedido este miércoles a la Comisión Europea que adopte "medidas urgentes" frente al fuerte aumento de los precios del combustible, que "está ejerciendo una presión considerable sobre las empresas pesqueras en toda la Unión Europea".

En particular, insta a Bruselas a considerar "la rápida activación de medidas de apoyo de emergencia similares a las implementadas durante la crisis energética de 2022", que podrían ayudar a proporcionar un alivio inmediato a los operadores pesqueros, evitando largos procedimientos legislativos.

En una carta dirigida al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, Europêche advierte que muchos segmentos de la flota están muy próximos a "una situación económica crítica" debido al drástico aumento de los precios del combustible, que impacta en los costos operativos.

Según el mismo organismo, en algunos casos los buques ya operan con pérdidas, y el coste del combustible supera los ingresos generados por la venta de productos pesqueros.

Alertan además de que el contexto geopolítico actual, que incluye la inestabilidad en Oriente Medio y el consiguiente aumento de los precios mundiales del petróleo, "está agravando aún más la situación del sector pesquero, donde el combustible representa uno de los mayores gastos operativos".

El continuo aumento de precios "amenaza la viabilidad de las operaciones pesqueras y, en última instancia, podría provocar un aumento de los precios del marisco para los consumidores europeos", señala el mismo comunicado.

Otras medidas que plantean son movilizar mecanismos de apoyo ante crisis en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para ayudar a las flotas afectadas por aumentos excepcionales del precio del combustible, y permitir regímenes de apoyo temporales y específicos, incluyendo la adaptación de las normas sobre ayudas estatales cuando sea necesario.

También instan a garantizar que los límites máximos de ayuda se calculen por buque y no por empresa, "lo que permitirá un apoyo eficaz a las empresas que operan con varios buques" y "soluciones estructurales para fortalecer la resiliencia a largo plazo del sector".

Javier Garat, presidente de Europêche, subrayó que "la situación se está volviendo insostenible para muchos operadores pesqueros".

"Si los precios del combustible se mantienen en los niveles actuales, muchos buques se verán obligados a suspender sus operaciones", dijo Garat, e indicó que aparte del impacto sobre pescadores y las comunidades costeras, ello "podría interrumpir el suministro de productos del mar a los mercados europeos". EFE