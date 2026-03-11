Agencias

Hamás califica como una "honorable decisión" el cese de la embajadora de España en Israel

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás celebró este miércoles el cese de la embajadora de España en Israel, Ana María Sálomon Pérez, en lo que aseguró que es la "continuación de las honorables posiciones del Gobierno español y su pueblo".

"Celebramos la decisión del Gobierno español de retirar a su embajadora de la entidad sionista criminal (Israel) y reducir su representación diplomática, lo que llega como una continuación de las honorables posiciones del Gobierno español y su pueblo rechazando el genocidio infringido contra nuestro pueblo palestino en Gaza", recoge un comunicado de la organización.

El Gobierno español cesó este miércoles a Sálomon Pérez, en una decisión que se produce en un momento de tensión internacional con Israel por la guerra de Irán, de modo que queda temporalmente al frente de la legación una encargada de negocios, "al mismo nivel" que la representación que tiene la Embajada de Israel en Madrid. EFE

