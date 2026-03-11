Agencias

Ghana confirma dos nacionales heridos en un ataque con dron cerca del aeropuerto de Dubái

Guardar

Nairobi, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Ghana confirmó este miércoles que dos de sus ciudadanos resultaron heridos como consecuencia de un ataque con drones ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái.

"Sus heridas no son graves y esperamos una pronta recuperación completa", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores ghanés en un comunicado, en el que condenó "enérgicamente cualquier acto que ponga en peligro la vida de civiles y las infraestructuras críticas".

Anteriormente, el Gobierno dubaití había informado de que cuatro personas (dos ghaneses, un bangladesí y un indio) resultaron heridas este miércoles en un ataque con dos drones iraníes en las inmediaciones del citado aeropuerto, uno de los más transitados del mundo, y que ha sido blanco de ataques similares en los últimos días.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), en especial Dubái, la capital comercial del país, así como Arabia Saudí, Catar, Kuwait y Baréin, han sido blanco de numerosos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio, el 28 de febrero, de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra el país persa y la respuesta iraní.

El aeropuerto de Dubai fue una de las primeras instalaciones atacadas por Irán en EAU el 28 de febrero, lo que obligó a suspender las operaciones durante algún tiempo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Autoridades de Gaza elevan a 650 los muertos a manos de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego

Autoridades de Gaza elevan a

Israel pide al Consejo de Seguridad de la ONU declarar "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria iraní

Israel pide al Consejo de

Teherán despide a mandos militares entre gritos contra EE.UU. e Israel y apoyo a su líder

Infobae

EEUU alerta a sus ciudadanos en Irak del riesgo de "secuestro" en pleno conflicto por la ofensiva contra Irán

EEUU alerta a sus ciudadanos

Rubén Blades clausurará La Mar de Músicas 2026 el sábado 25 de julio

El artista panameño, referencia clave en la evolución de la salsa y reconocido por su legado social y musical, protagonizará la noche final del prestigioso certamen de Cartagena, acompañado por la Roberto Delgado Big Band y un repertorio emblemático

Rubén Blades clausurará La Mar