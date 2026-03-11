Ghana confirma dos nacionales heridos en un ataque con dron cerca del aeropuerto de Dubái

Nairobi, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Ghana confirmó este miércoles que dos de sus ciudadanos resultaron heridos como consecuencia de un ataque con drones ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái.

"Sus heridas no son graves y esperamos una pronta recuperación completa", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores ghanés en un comunicado, en el que condenó "enérgicamente cualquier acto que ponga en peligro la vida de civiles y las infraestructuras críticas".

Anteriormente, el Gobierno dubaití había informado de que cuatro personas (dos ghaneses, un bangladesí y un indio) resultaron heridas este miércoles en un ataque con dos drones iraníes en las inmediaciones del citado aeropuerto, uno de los más transitados del mundo, y que ha sido blanco de ataques similares en los últimos días.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), en especial Dubái, la capital comercial del país, así como Arabia Saudí, Catar, Kuwait y Baréin, han sido blanco de numerosos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio, el 28 de febrero, de los bombardeos de EE.UU. e Israel contra el país persa y la respuesta iraní.

El aeropuerto de Dubai fue una de las primeras instalaciones atacadas por Irán en EAU el 28 de febrero, lo que obligó a suspender las operaciones durante algún tiempo. EFE