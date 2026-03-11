Francia quita importancia a que metaneros que iban a Europa se estén desviando a Asia

París, 11 mar (EFE).- El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, quitó importancia este miércoles a que haya metaneros con gas natural licuado (GNL) que iban destinados a Europa que se estén desviando hacia Asia por los problemas de aprovisionamiento allí debido al cierre del estrecho de Ormuz.

"Lo que ocurre es lo que esperábamos, la ley del mercado", señaló Lescure en la conferencia de prensa al términos del Consejo de Ministros, cuando se le preguntó por ese fenómeno que se ha constatado con metaneros que han modificado su ruta para alimentar el mercado asiático.

Más allá de confirmar que eso está ocurriendo, el ministro francés insistió en que hay países en Asia que dependen mucho del GNL, como Singapur, donde dijo que el 100 % de la electricidad se genera con gas.

También se refirió al hecho de que buena parte del GNL que habitualmente circula por el estrecho de Ormuz, ahora cerrado al tráfico marítimo por Irán, se consume en Asia.

Sobre todo, insistió en que en Francia no hay "ningún problema de aprovisionamiento, y ningún problema hasta la primavera, hasta el mes de mayo".

Añadió que la cuestión del aprovisionamiento y de los precios se plantearía si el cierre del estrecho de Ormuz se prolongara, pero reiteró la idea de que de aquí a entonces "pueden pasar muchas cosas".

Lescure reconoció que no sabe cuál es el volumen de GNL que se está desviando hacia Asia, pero sí que "estamos lejos del 20 %" que habitualmente circula por el estrecho de Ormuz, y que es el que ha tensado el mercado.

La prensa francesa se hacía eco este miércoles de varios metaneros que inicialmente debían descargar su GNL en Europa han modificado su ruta para dirigirse a Asia.

Así la sociedad Kpler, especializada en información sobre materias primas, ha dado como ejemplo el LNG Port Hartcourt, de la compañía BGT, en lugar de llevar su carga al puerto francés de Fos Cavaou, cerca de Marsella, ha comprobado que va camino de Dahej, en India.

El precio del gas en la plataforma TTF que sirve de referencia en Europa, era de 48 euros por megavatio hora (MWh) esta mañana, lo que significa una caída significativa respecto al pico de casi 62 euros que alcanzó el lunes. Justo antes del comienzo de la guerra el 27 de febrero, estaba cotizando a menos de 32 euros el MWh. EFE