Exportero de fútbol estadounidense Cyrus Mohseni entrena con equipo español de balonmano

León (España), 11 mar (EFE).- El exguardameta de fútbol estadounidense Cyrus Mohseni entrenará durante esta semana con el Ademar León, aunque sin ninguna opción de poderse incorporar al conjunto leonés que juega en la máxima categoría del balonmano español.

Las buenas relaciones entre el equipo ademarista y la Federación de Balonmano de Estados Unidos ha propiciado este breve periodo de entrenamiento para un portero de 33 años que, tras abandonar la práctica activa en el fútbol, está intentando adquirir las condiciones necesarias para optar a ser incluido en la convocatoria del próximo anfitrión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mohseni, cuenta con una variada experiencia en el fútbol donde jugó en el campeonato suizo con el Bellinzona y Windisch, llegando a estar incluso en la órbita del Basilea, aunque no llegó a debutar en un equipo con participación de las grandes competiciones continentales.

Tras regresar a Estados Unidos, jugó en el segundo equipo del Chivas y en la Major League Soccer militó en el San Jose Earthquakes, para luego vivir otras experiencias en el Herediano de Costa Rica o el Vestri de Islandia.

Ahora, el veterano guardameta quiere mejorar sus condiciones en el mundo del balonmano y, tras probar en una de las cunas de este deporte como Dinamarca, ha recalado en León donde ha compartido entrenamientos con los internacionales Álvaro Pérez y el iraní Saeid Barkhordari. EFE

