El presidente del Betis desmiente que "haya cláusula liberatoria" con Pellegrini

Sevilla (España), 11 mar (EFE).- El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha desmentido que exista una "cláusula liberatoria" en el contrato que vincula al técnico chileno Manuel Pellegrini con el club español hasta junio de 2027.

Haro dijo que "no es cierto que haya una cláusula liberatoria" en su contrato, pero admitió: "Lo que sí hay es una relación muy fluida con él y si alguna vez se diera la circunstancia de que él quisiera no estar, pues se hablaría tranquilamente".

El dirigente bético salió al paso, de esta forma, de informaciones publicadas en Chile, según las cuales, el técnico impuso una cláusula en su renovación que le permitiría dejar el club andaluz a finales de la actual temporada si le llama la selección chilena.

En vísperas de medirse este jueves en Atenas al Panathinaikos, en la ida de los octavos de la Liga Europa, el presidente también afirmó que el equipo verdiblanco "tiene potencial para hacer un gran torneo", aunque "no va a ser fácil" eliminar a los griegos.

El dirigente bético atendió a los periodistas en el aeropuerto de San Pablo, antes de partir hacia Atenas, donde los verdiblancos afronta el inicio de la fase decisiva de un torneo en el que consideró que a su equipo le "ha tocado la parte del cuadro amable".

Ángel Haro admitió la "suerte" de los verdiblancos, aunque advirtió que el "Panathinaikos viene en un buen momento de forma", ya que "las estadísticas dicen que no ha perdido los últimos siete partidos y lleva cuatro encuentros seguidos ganados en su casa, pero a priori el Betis tiene potencial para hacer un gran torneo", aunque "no va a ser fácil" eliminar a los griegos.

El dirigente sevillano afirmó entender "el enfado" de los aficionados "por lo del derbi", que empató el Betis tras dejar escapar una renta de dos goles cuando "podría haber logrado un resultado contundente después de esa primera parte, pero hay que mirar hacia adelante" pues "durante la temporada siempre hay altibajos y este el equipo se repone".

Haro considera "normal que cada uno tenga una opinión" sobre la marcha del Betis "porque esto es fútbol", así que comprende "que hayas dudas cuando se pierda partido. Eso es razonable y el aficionado está en su derecho", si bien no cree que las críticas de estas semana afecten a Manuel Pellegrini, quien "tiene ya mucha experiencia y sabe que estamos ahora mismo en un momento crucial". EFE

