El presidente de Ecuador habla con el Banco Mundial sobre apoyo a proyectos estratégicos

Guayaquil (Ecuador), 10 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este martes con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, para hablar sobre el apoyo de este organismo a proyectos estratégicos en el país andino.

La cita se dio en el marco de la investidura del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, que se realizará este miércoles, y a la que, además de Noboa, asistirán el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Honduras, Nasry Asfura; de Argentina, Javier Milei; y el rey Felipe VI de España, entre otros líderes.

Durante el encuentro con Cordeiro, Noboa expuso "logros alcanzados en Ecuador gracias a la confianza en la economía nacional, la disciplina presupuestaria y las reformas estructurales implementadas", según informó la Presidencia en un comunicado.

Además, le expresó el interés que tiene su Gobierno de explorar el acceso a "instrumentos innovadores del Grupo Banco Mundial, como garantías y asociaciones público-privadas, que permitan movilizar capital privado, reducir riesgos y acelerar proyectos estratégicos para el desarrollo del Ecuador".

"Para avanzar en estas prioridades, es esencial contar con el respaldo del Banco Mundial, especialmente en fortalecimiento de la institucionalidad, modernización del Estado y generación de mecanismos que logren mayor eficiencia en el gasto público, así como mejorar la educación, la salud pública, los programas sociales focalizados, el sistema de justicia y la prevención del delito", señaló el Ejecutivo.

La vicepresidenta regional del Banco Mundial aseguró en su cuenta de X que con el mandatario ecuatoriano conversó "sobre cómo el Banco Mundial puede acompañar al Gobierno en áreas clave como energía e infraestructura resiliente".

Noboa llegó a Chile este martes y se reunió también con el presidente electo, para "afianzar las relaciones diplomáticas de ambas naciones, a fin de generar vínculos políticos y económicos sólidos", de acuerdo a la Presidencia.

Asimismo hablaron sobre la necesidad de unir sinergias para combatir problemáticas comunes de la región, como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y los delitos violentos.

Está previsto que el mandatario se reúna este miércoles con el rey Felipe VI y regrese a Ecuador después de la toma de posesión de Kast. EFE

